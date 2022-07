Der 300. Willibaldritt wird besonders - auch eine Kuh ist dabei

Von: Helga Zagermann

Teilen

Pferde und Gespanne ziehen zur Wallfahrtskirche St. Willibald bei Jesenwang: 300 sollen es heuer sein. (Archivfoto) © tb

Der bevorstehende 300. Willibaldritt soll ein ganz besonderer werden. Neben 300 Pferden wird auch eine Kuh bei der traditionellen Veranstaltung dabei sein.

Jesenwang - Zwar weiß man natürlich nicht genau, wie viele Ritte in der langen Geschichte der Veranstaltung ausgefallen sind, trotzdem wird am Sonntag, 10. Juli, der 300. Willibaldritt gefeiert. Und daher hat sich der Veranstalter, der Freundeskreis St. Willibald, zum Ziel gesetzt, dass 300 Pferde (sowie Kutschen und Wagen) beim Umritt und europaweit einmaligen Durchritt durch die Wallfahrtskirche dabei sein sollen.

Coronabedingt wurde 2020 und 2021 nur in einem sehr kleinen Rahmen an das Willibaldgelöbnis erinnert. Daher sind der Freundeskreis, die Teilnehmer des Rittes und viele Jesenwanger froh, dass dieses Jahr wieder größer und ohne Einschränkungen gefeiert werden kann – zumal der Willibaldritt als seit 1712 existierende Tradition seit Kurzem zum Immateriellen Kulturerbe Deutschlands zählt. Damit gehört er zu den bedeutendsten und schützenswertesten Brauchtumsveranstaltungen der Bundesrepublik.

Standkonzert und Blasmusik als Extras

Ursprung des Rittes ist das Versprechen der Jesenwanger Bauern von 1712, jedes Jahr nach St. Willibald zu reiten, wenn man von der Viehseuche verschont bleibt. Heute kommen die Tiere nicht nur aus Jesenwang und Pfaffenhofen, sondern aus Nah und Fern.

Der Ablauf ist wie folgt geplant: Um 8 Uhr beginnt ein Wallfahrergottesdienst, um 10 Uhr das Patrozinium, eine Bläsermesse mit der Blaskapelle Adelshofen, die im Anschluss auch im Kastanienhain zum Frühschoppen spielt. Im Kastanienhain in der Ortsmitte ist ab 13.10 Uhr ein Standkonzert mit dem Musikverein Althegnenberg vorgesehen. Beim Festzug wirken musikalisch die Kapellen aus Grafrath-Kottgeisering, Unterschweinbach sowie Einsbach/Sulzemoos mit. Dass es Blasmusik im Gottesdienst und zum Frühschoppen gibt, außerdem ein Standkonzert, das sind einige der Besonderheiten des Jubiläumsritts.

Aufstellung ist ab 13 Uhr. Die Reiter sammeln sich in der Römertshofener Straße, die Gespanne werden in der Eschenstraße aufgestellt. Bei der Aufstellung werden die Plaketten (in diesem Jahr sind es spezielle) für die Pferde verteilt. Vor der Volksbank an der Mammendorfer Straße ist ein Stand aufgebaut, an dem der Willibald-Ausweis abgestempelt wird, in dem die Teilnahmen belegt sind. Wer zehn, 20 oder gar 25 Mal dabei ist, erhält eine Plakette zum Umhängen. Um 13.30 Uhr beginnt der Ritt am Gemeinschaftshaus.

Auch eine Kuh ist angemeldet

Gegen 14.15 Uhr finden nahe der Willibaldkirche Ansprachen statt. Gegen 14.30 Uhr beginnt der Durchritt durch die Kirche, dem am Nordportal eine Segnung von Pferd und Reiter vorausgeht.

Ponys, Haflinger, Friesen, Isländer, Süddeutsche Kaltblüter, Esel und Mulis sind schon angemeldet, berichtet Freundeskreis-Chef Martin Schmid. „Und sogar eine Kuhbesitzerin hat ihre Teilnahme angekündigt“ – natürlich mit Tier. Alle diese Mitwirkenden sollen im Mittelpunkt stehen, „denn ohne sie wäre der Ritt nicht möglich“. Jeder Teilnehmer erhält eine Erinnerungsschleife für sein Tier, die Rosette wird extra für den 300. Willibaldsritt gefertigt und ist an die Farben der Holzdecke der Kirche angelehnt. Die Zuschauer können für fünf Euro ein Metallabzeichen mit einem Abbild des Votivbildes vom Nordportal der Kirche erwerben und so den Ritt finanziell unterstützen. Auch die einfachen Festzeichen sind farblich abgestimmt, sie kosten zwei Euro. Die Mitglieder der Fotogruppe Mammendorf sorgen dafür, dass man sich Impressionen später auch Online ansehen kann.

Im Kastanienhain bei der Willibaldkirche ist mit Steckerlfisch, Brotzeiten, Getränken, Kaffee, Kuchen und Eis für das leibliche Wohl gesorgt. Im Ort kann man am Gemeinschaftshaus und im Hotel St. Blasius während des Rittes Getränke kaufen.

Führungen und Hoagart

„Rücksicht und Verständnis, wenn nicht gleich alles funktioniert“, das sind nach zwei Jahren Pandemie die Wünsche des Freundeskreises St. Willibald an die Zuschauer und Teilnehmer.

Im Rahmenprogramm werden zudem zwei Kirchenführungen angeboten: ab 11.15 und ab 15 Uhr. Etwas Besonderes ist auch der Willibaldhoagart am Freitag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr am Vorplatz der Willibaldkirche. Es gibt Darbietungen von Jesenwanger Musikern und Künstlern.

Dabei sind der Kirchenchor, die Erlbacher Hausmusi, das Jesenwanger Klarinetten-Duo, die Jesenwanger Kindergartenkinder, die Erlbachplattler, der Männergesangsverein, D‘Wuidn und Karl Lutz. Durch das Programm führt Rainer Schmid, Jesenwangs Referent für Kultur und Vereine. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Für das leibliche Wohl sorgt der Burschenverein Jesenwang. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung im Gemeinschaftshaus durchgeführt. Veranstalter sind die Gemeinde, der Freundeskreis, der MGV und die Burschen.