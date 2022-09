Technische Hürde: Geplantes Solarfeld erfordert Umspannwerk

Von: Andreas Daschner

Widerstand gegen die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Jesenwang und Moorenweis scheint es bei den Bürgern keinen mehr zu geben. Doch nun muss ein anderes Problem gelöst werden.

Jesenwang – Bei einer Infoveranstaltung sprach Bürgermeister Erwin Fraunhofer eine technische Hürde für die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Jesenwang und Moorenweis an: „Es gibt ein Problem, den erzeugten Strom weg und ins Netz bringen.“ Die Anlage soll eine Leistung von 8,8 Megawatt haben, auf neun Hektar Fläche. Doch die lokalen Stromnetze sind ausgelastet. Bleibt die Einspeisung in Überlandleitungen. Das ist aber nur möglich, wenn der Strom erst in einem kleinen Umspannwerk dafür umgewandelt wird.

Mehrere Projekte

Dieser Umstand war der Grund, dass zum Infoabend im Gemeinschaftshaus neben 20 Bürgern und zehn Gemeinderatsmitgliedern auch der Moorenweiser Rathauschef Joseph Schäffler gekommen war. Denn ein Umspannwerk ist teuer und nur für eine Freiflächenanlage nicht rentabel. Aber für mehrere Projekte könnte ein gemeinsames Umspannwerk finanziert werden.

Neben dem geplanten Windrad südlich von Jesenwang soll auch in Moorenweis eine ähnliche PV-Anlage entstehen. „Das ist aber nur eine mögliche Lösung“, sagt Constantin Winkelmann von der Firma Energy Heroes, die die Freiflächenanlage mit den Firmen Soleo und Energie Südbayern (ESB) realisieren will.

Derzeit liege weder eine Zusage noch eine Absage für eine Netzeinspeisung vor. „Wir sind mit den Stadtwerken Fürstenfeldbruck wegen der Möglichkeit eines Umspannwerks in Kontakt“, sagt Winkelmann. Gespräche mit Netzbetreiber Bayernwerke stehen noch aus. Der Fachmann glaubt, dass die Anlage realisiert werden kann. „Eine Lösung findet sich eigentlich immer“, sagt er.

Widerstand gegen das Projekt aus Gemeinderat oder Bevölkerung ist wohl eher nicht zu erwarten. Bürgermeister Fraunhofer sagt, er habe im Gemeinderat die grundsätzliche Bereitschaft wahrgenommen, die nötigen Schritte von kommunaler Seite einzuleiten. So geht es in der Ratssitzung am 6. Oktober um Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans.

Bürgerbeteiligung?

Bürger äußerten beim Infoabend keine Kritik. Sie fragten jedoch, wie eine mögliche Bürgerbeteiligung aussehen könnte – was zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht konkret beantwortet werden konnte. Laut Winkelmann wird es sich wohl um ein Crowdfunding-Modell handeln, bei dem sich jeder beteiligen kann. Auch die Gemeinde.

Der Jesenwanger Magnus Winkler hatte zunächst eine Klage angekündigt, als die Pläne bekannt wurden. Beim Infoabend war er aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend. Auf Tagblatt-Nachfrage erklärte er aber, von rechtlichen Schritten Abstand genommen zu haben: „Energiepolitisch hat sich zuletzt viel getan“, sagt er mit Blick auf Energiekrise und Strompreise. Die Gruppe, die anfänglich gegen die Anlage war, hätte sich nahezu aufgelöst. Winkler sieht die Priorität in Jesenwang nach wie vor beim Bau der Windkraftanlage. Nachdem der Gemeinderat diese parallel vorantreibe, sehe er kein Problem mehr. „Ich werde jedenfalls nicht gegen die Freiflächenanlage klagen“, sagt Winkler.

