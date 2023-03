Hohe Stromkosten: Jesenwangs Rücklagen schrumpfen

Von: Andreas Daschner

Das Rathaus in Jesenwang. © Daschner

Auch in finanziell schwierigen Zeiten hat die Gemeinde einen soliden Haushalt auf die Beine stellen können. Zwar sind Entnahmen aus den Rücklagen nötig. Eine Kreditaufnahme braucht die Kommune aber nicht.

Jesenwang – Zudem wird im Verwaltungshaushalt ein Plus von rund einer Viertelmillion Euro erwirtschaftet. Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG) sprach bei der Haushaltsberatung im Gemeinderat deshalb von einem „guten Haushalt“.

Mehr als vier Millionen Euro will die Gemeinde bei laufenden Kosten und Investitionen im Jahr 2023 umsetzen. 2,5 Millionen Euro davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt, der durch hohe Energiekosten belastet wird. „Die Strompreise schlagen sich gravierend nieder“, sagte Fraunhofer. Das führt zu Mehrausgaben unter anderem beim Kinderhaus oder bei der Schulverbandsumlage. Besonders deutlich wird die Misere bei der Straßenbeleuchtung: Die Ausgaben steigen hier von 5200 auf rund 15 000 Euro – und erreichen damit wieder das Niveau von vor der Umstellung der Lampen auf LED-Leuchtkörper.

An Einnahmen im Verwaltungshaushalt rechnet die Kämmerei bei der Gewerbesteuer mit 500 000 Euro, bei der Einkommensteuer mit 1,2 Millionen Euro und bei den Schlüsselzuweisungen mit 392 000 Euro. Dem steht eine Kreisumlage in Höhe von 930 000 Euro und eine Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf von 333 000 Euro gegenüber. Insgesamt bleibt ein Plus in Höhe von 257 000 Euro, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das zwar einen Rückgang von fast 200 000 Euro. Bis 2026 soll der Betrag aber wieder auf knapp 300 000 Euro ansteigen.

Im Vermögenshaushalt macht den Löwenanteil mit rund 700 000 Euro der Umbau des Rathauses aus. Der ist größtenteils fertiggestellt, sodass in diesem Jahr nun wohl die Schlussrechnungen der Firmen eintrudeln werden. Dem stehen Einnahmen in Höhe von 395 000 Euro aus der Wohnbauförderung gegenüber. Das Geld gibt es vom Staat für die Wohnungen im Obergeschoss des Rathauses, die ebenfalls saniert wurden.

