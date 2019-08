Leihräder an der Bushaltestelle: Jesenwang will mobil werden

Zu den eben erst ausgebauten Bushaltestellen an der Landsberger Straße könnte künftig auch eine Mobilitätsstation kommen.

Jesenwang – Bei einem Ortstermin von Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU) mit dem Landratsamt wurde die Stelle jedenfalls als ideal erachtet.

Flächendeckende Mobilitätsstationen mit Leihrädern und – wo sinnvoll – auch mit E-Autos sind das Ziel des Landratsamtes. Auch in Jesenwang hat der Gemeinderat Interesse an einer solchen Station bekundet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass am ursprünglich angedachten Standort dafür kein Platz ist. „Am Altenheim sind die Straßen zu eng dafür“, sagte Fraunhofer nun im Gemeinderat.

Auch den Bereich rund um die Schule habe man sich angeschaut. „Aber das ist etwas zu weit außerhalb, wir wollen lieber in die Ortsmitte“, sagte der Rathauschef. Als ideal hatten die Experten indessen einen Bereich bei den Bushaltestellen an der Landsberger Straße bezeichnet. Die Haltestellen wurden erst kürzlich behindertengerecht ausgebaut, als die Landsberger Straße einen neuen Gehweg bekommen hat. „Dort ist vielleicht sogar E-Carsharing möglich“, sagte Fraunhofer. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Eine Station mit fünf Leihrädern würde nach derzeitigem Stand rund 17 500 Euro kosten. Eine Umsetzung ist aber frühestens ab 2021 ins Auge gefasst. Die Kosten müsste die Gemeinde nicht alleine schultern. Der Staat gewährt einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent.

Auch am Flugplatz könnte eine Mobilitätsstation entstehen. Brigitte Walch (Einigkeit) von der Betreiberfamilie bestätigte im Rat, dass dort Interesse an einer privaten Umsetzung besteht. Dies ist laut Fraunhofer durchaus möglich.