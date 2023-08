Mit 77 Holzkübeln fing alles an: Feuerwehr Jesenwang feiert 150. Geburtstag

Von: Andreas Daschner

Die Mannschaft: Derzeit engagieren sie 50 Männer und Frauen bei der Feuerwehr. Mit auf dem Bild: Bürgermeister Erwin Fraunhofer (vorne 4.v.r.) © tb

2023 wird als großes Festjahr in die Annalen von Jesenwang eingehen. Nicht nur, dass der Ort sein 1250-jähriges Bestehen begeht, auch die Freiwillige Feuerwehr hat allen Grund zum Jubeln: Sie wird heuer 150 Jahre alt – und das wird mit einem großen Festwochenende gefeiert.

Jesenwang – Es war am 1. Mai 1873, als die Freiwillige Feuerwehr Jesenwang aus der Taufe gehoben wurde – damals in Folge der Verpflichtung der Gemeinde, den Brandschutz zu stellen. Die Geschichte des Feuerlöschwesens im Ort reicht aber noch viel weiter zurück – bis ins Jahr 1809. Damals erstellte die Gemeinde, noch mit einem Pfleger anstelle des Bürgermeisters, eine Feuerlöschordnung.

77 Holzkübel waren die erste Ausrüstung

Die Ausrüstung war im Vergleich zu heute allerdings regelrecht archaisch: 77 Holzkübel wurden angeschafft, um Löschwasser an Brandstellen transportieren zu können. Die Eimer waren auf alle Häuser verteilt, mussten jederzeit griffbereit sein und durften auch für keinen anderen Zweck als das Feuerlöschen verwendet werden. Erst 1812 wurde eine Tragspritze angeschafft. Seitdem ist im wahrsten Sinne des Wortes viel Wasser durch zahlreiche Schläuche geflossen.

Die neu gegründete Freiwillige Feuerwehr beteiligte sich daran recht schnell. Der erste Brandeinsatz steht für 1874 – ein Jahr nach der Gründung – in den Aufzeichnungen. Ein notwendiger „Brandweiher“, also ein Löschwasserteich, wurde 1877 angelegt. Und 1892 wurde die vorhandene Trag- in eine Saugspritze umgewandelt. Kostenpunkt seinerzeit: 300 Mark. 1913 besorgte die Gemeinde eine pferdegezogene Handdruckspritze. Sie befindet sich – ebenso wie die alte Standarte – noch heute im Besitz der Wehr.

2007 Bau des neuen Gerätehauses

Wie bei allen Feuerwehren brachten die Weltkriege eine Zäsur im Einsatzleben. Erst 1948 konnten die Dienstübungen wieder voll aufgenommen werden. Aus der Zeit nach dem 80-jährigen Bestehen gibt es nur wenige Aufzeichnungen. Eine davon belegt, dass 18 Feuerwehrmänner aus Jesenwang 1964 an der ersten Leistungsprüfung mit Erfolg teilgenommen haben.

Klar ist außerdem: Der technische Fortschritt machte auch vor der Jesenwanger Feuerwehr nicht Halt. Neben immer moderner werdenden Löschfahrzeugen ist die wohl größte Neuerung noch gar nicht so alt: 2007 wurde das neue Feuerwehrhaus am Ortsausgang Richtung Moorenweis in Betrieb genommen. Oben drauf gab es im gleichen Jahr ein neues Löschgruppenfahrzeug.

Ein Feuerwehrhaus und zwei Löschgruppenfahrzeuge sowie rund 50 Einsatzkräfte stellen sich derzeit ehrenamtlich in den Dienst der Bürger und schreiben damit die 150-jährige Geschichte der Feuerwehr fort. Und für weitere Jahre ist mit der vorhandenen Jugendfeuerwehr bereits ein Grundstein gelegt. 2023 wird aber erst einmal die bisherige Historie gefeiert – und zwar ein ganzes Wochenende lang. Dafür wurde ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt (siehe Kasten).

Das Programm: Ministerbesuch und Festumzug

Das große Festwochenende steigt vom 18. bis 20. August auf dem Festgelände an der Kapellenstraße 5. Am Freitag findet der Festabend mit Bieranstich statt.

Hoher Besuch wird dann am Samstag im Rahmen des Kreisfeuerwehrtages erwartet. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kommt nach Jesenwang. Seine Rede ist gegen 11.30 Uhr geplant. Die Blaulichtorganisationen zeigen eine umfangreiche Leistungsshow. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm.

Am Abend dann lädt die Jesenwanger Feuerwehr zum Kabarettabend mit dem Trio Schleudergang mit Roland Hefter und Brassatas ein.

Am Sonntag schließlich steht um 10 Uhr ein Festgottesdienst auf dem Programm. Um 14 Uhr folgt der Umzug, ehe der feierliche Festsonntag startet und mit der Partyband „Hüttenpower“ fröhlich ausklingt.