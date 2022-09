Nach der Ausbildung geht es in den elterlichen Betrieb

Seit seiner Kindheit hat Sebastian Brugglehner Kontakt mit dem Schreinerhandwerk. © SCHREINERINNUNG FFB

Schreinermeister Michael Brugglehner aus Jesenwang kann sich glücklich schätzen:

Jesenwang – Seine Tochter Elisabeth legte 2017 die Gesellenprüfung als Schreinerin erfolgreich ab und macht derzeit ihren Meister in Garmisch-Partenkirchen. Unlängst hat nun auch sein Sohn, der 19-jährige Sebastian, seine Ausbildung zum Schreiner beendet und wartet auf die Freisprechung am 13. September im Foyer des Fürstenfeldbrucker Graf-Rasso-Gymnasiums.

Sorgen über den Fortbestand seines Betriebs braucht sich Schreinermeister Michael Brugglehner also nicht machen. „Wir werden alle drei im Betrieb arbeiten und uns die Arbeit aufteilen“, sagt Geselle Sebastian Brugglehner, der mit seinem Gesellenstück am Wettbewerb der Brucker Schreinerinnung „Die Gute Form“ teilnahm.

Die Lehre hat Brugglehner allerdings nicht im elterlichen Betrieb absolviert. Stattdessen hat er das Handwerk im Schreinerbetrieb von Christian Hutter und Reinhard Huber im Nachbarort Landsberied erlernt. „Eigentlich stand für mich seit frühester Kindheit fest, dass auch ich einmal Schreiner werde“, erzählt der 19-Jährige. Er habe schon als Kind, ähnlich wie seine Schwester, in der Schreinerwerkstatt des Vaters zuerst gespielt, dann viel mit Holz gebastelt und schließlich mitgeholfen.

„Dabei habe ich mich nicht ungeschickt angestellt, sodass eigentlich ein anderer Beruf für mich so gut wie kaum infrage kam“, erzählt Sebastian Brugglehner. Er habe einmal ein Praktikum als Landmaschinenmechaniker gemacht, aber dann schnell festgestellt, dass die Arbeit mit Holz doch mehr Spaß macht.

Im fremden Betrieb

Während der Zeit des Berufsgrundschuljahrs in der Berufsschule Dachau absolvierte Brugglehner ein Praktikum bei der Schreinerei Hutter und Huber und eines im Betrieb von Klaus Leyrer in Alling. Eine Ausbildung im elterlichen Betrieb kam für Sebastian Brugglehner nicht infrage. „Ich wollte erst einmal in einem fremden Betrieb die unterschiedlichen Arbeitsabläufe kennenlernen“, erzählt der Geselle. Zwei Praktika leistete Brugglehner aber aufgrund Corona im elterlichen Betrieb ab.

Bei Hutter und Huber habe er während der Ausbildung viel mit Eichenholz gearbeitet und auch so manchen Hängeschrank gebaut. Dabei kam ihm die Idee, ein Flurboard aus Eiche herzustellen. „Das war zwar stressig, aber zeitlich habe ich es ganz gut hingebracht“, erzählt Brugg-lehner. „Und der Chef war mit der Arbeit auch sehr zufrieden.“

Chancen bei der „Guten Form“ zu gewinnen, rechne er sich schon aus. Davor nimmt er aber aufgrund seiner guten Noten an einem weiteren Wettbewerb teil. Am Mittwoch, 7. September, geht es für Sebastian Brugg-lehner als Vertreter der Brucker Schreinerinnung nach München zu einem Leistungswettbewerb der Handwerkskammer.

