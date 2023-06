Er gestaltete Jesenwang wie kaum ein anderer

Leonhard Dilger ist mit 94 Jahren gestorben. © mm

Beruf, Kommunalpolitik und zahlreiche weitere Ehrenämter – irgendwie schaffte es Leonhard Dilger, das alles unter einen Hut zu bekommen, ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen.

Jesenwang – Und ohne, dass seine Familie sich vernachlässigt fühlte. Der Jesenwanger Altbürgermeister hatte die Gabe, seine vielen Aufgaben „mit Leichtigkeit und ohne großes Jammern“ zu bewältigen, erzählt seine Tochter Alexandra Zizlsperger.

1929 kam Dilger in Jesenwang zur Welt. Er machte eine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten bei der Baywa und stieg später zu deren Betriebsleiter in Nannhofen auf. Seine Frau lernte er als Kundin kennen – die Tochter der Inhaber eines Schuhgeschäfts in Mammendorf kam regelmäßig, um Hühnerfutter zu kaufen.

Um sich zu revanchieren und seine Hildegard zu sehen, ging Dilger häufig in das Geschäft ihrer Eltern. Da er sich aber nicht ständig neue Schuhe kaufen konnte, erwarb er bei jedem Besuch ein paar Schnürsenkel – bis 1964 schließlich die Hochzeitsglocken läuteten.

Von 1978 bis 1996 gehörte der Vater zweier Töchter für die Freien Wähler Einigkeit dem Gemeinderat an, die letzten zwölf Jahre davon als Bürgermeister. Er setzte zahlreiche Bauten und Einrichtungen durch, die noch heute das Ortsbild prägen, darunter den Neubau der Schule, das Sportzentrum und das Gemeinschaftshaus im Ortsteil Pfaffenhofen. Auch die Kanalisation ist ihm zu verdanken.

Trotz der großen Investitionen hinterließ Dilger seinem Nachfolger ein wohlbestelltes Haus. „Er war sehr stolz darauf, dass am Ende seiner Amtszeit die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde gleich null war“, erzählt Alexandra Zizlsperger.

Neben seinem kommunalpolitischen Engagement war Dilger 25 Jahre lang Kirchenpfleger. Unter seiner Federführung wurde St. Willibald renoviert. Als leidenschaftlicher Hobbygärtner war er Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, doch auch alle übrigen Ortsvereine schätzten ihn als Kümmerer und Förderer. „Trotz seiner vielen Ämter war er ein sehr bescheidener Mensch“, sagt Tochter Alexandra.

„Auch als Familienvater war er immer wertschätzend, nie schlecht gelaunt, sehr ausgeglichen und ausgleichend – ein Ruhepol, der allen guttat.“ Und so beschäftigt Dilger auch sein mochte – die Wochenenden gehörten seiner Familie. Lebensbejahend und zufrieden, interessiert an allem, was in seinem Heimatort vor sich ging, fehlte der Altbürgermeister und vierfache Großvater bis zuletzt auf keiner gemeindlichen Veranstaltung – und wäre sicherlich auch gern dabei gewesen, wenn sein Jesenwang im Juli die 1250-Jahr-Feier begeht. Leonhard Dilger wurde 94 Jahre alt. os

