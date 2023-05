Salut für die neue Tradition: Erste Böllerweihe im Brucker Schützengau

Jesenwang

Premiere bei den Jesenwanger Böllerschützen: Sie waren Gastgeber der ersten Böllerweihe im Schützengau Fürstenfeldbruck. Mit einem dreifachen Salut baten sie und acht weitere Vereine um den kirchlichen Segen für ihre lautstarke Tradition.

Jesenwang – Ab wann ist eine Tradition eigentlich eine Tradition? Diese Frage warf Jesenwangs Bürgermeister Erwin Fraunhofer im Rahmen der Weihe am Kastanienhain bei der Willibaldkirche in den Raum. Ist Böllerschießen in Jesenwang tatsächlich ein traditioneller Brauch? „Es gibt dazu durchaus auch kritische Stimmen im Ort“, sagte der Rathauschef. Die Antwort gab Fraunhofer gleich selbst. Denn jede Tradition habe irgendwann einmal ihren Anfang gehabt. „Und wir begleiten heute die Böllerschützen auf ihrem Weg, ein Brauch zu werden“, sagte Fraunhofer.

Vereine aus mehreren Orten

Knapp 70 Böllerschützinnen und Böllerschützen waren der Einladung zur Böllerweihe gefolgt. Dabei waren die Vereine aus Oberschweinbach, Unterpfaffenhofen, Emmering, Hörbach, Mittel-stetten, Mammendorf, Egenburg und Tegernbach. Und es hätten noch mehr sein können – wenn am Wochenende nicht noch zahlreiche andere Veranstaltungen gewesen wären. „Eine Woche später hätten wir 50 oder 60 Schützen mehr gehabt“, sagte Böllerschützenmeister Helmut Tengg-Schlemmer. Aber der Termin habe aufgrund der 1250-Jahrfeier Jesenwangs frühzeitig festgezurrt werden müssen. So kam es zu Überschneidungen, wegen denen andere Vereine ihre Teilnahme absagen mussten.

Lautstark begangen wurde die Weihe aber auch so. Denn die anwesenden Schützen und vor allem die drei Kanonen waren nicht zu überhören. Traditionell wurde ein dreifacher Salut geschossen. „Bei besonderen Anlässen wird stets die Zahl Drei wie die Dreifaltigkeit angewendet“, erklärte Tengg-Schlemmer. Zwischen den drei Saluten durften die Teilnehmer unter dem Kommando von Tengg-Schlemmer auch noch jeweils einzeln böllern.

+ Lauter Salut: Eine der drei Kanonen bei der Böllerweihe gibt einen Schuss ab. © Weber

Der Schützenmeister ist einer der treibenden Kräfte dahinter, dass das Böllerschießen in Jesenwang gepflegt wird. Zwar sind die Böllerschützen im Ende 2021 gegründeten Kultur- und Heimatverein (KHV) Jesenwang beheimatet. „Die Idee, Böllerschützen ins Leben zu rufen, gab es aber schon vier Jahre vor der Gründung des KHV“, sagt Tengg-Schlemmer. Über die Hans-Stangl-Stiftung wurde schließlich die Verbindung zu Alexander Meßner hergestellt, der einen Kulturverein in Jesenwang ins Leben rufen wollte.

Nicht billig

Corona sorgte für Verzögerungen, aber letztlich wurden die Böllerschützen unter dem Dach des KHV gegründet. Die nötigen Rahmenbedingungen waren somit geschaffen, denn um böllern zu dürfen, müssen zahlreiche Auflagen erfüllt werden, was mit dem KHV als Dachverein einfacher war.

Heute zählen die Böllerschützen insgesamt elf Schützen, alle ausgestattet mit Böllern und einer eigenen Tracht. Dazu kommen die Kanonen – alles keine billige Ausrüstung. Aber auch hier half die Hans-Stangl-Stiftung, die laut Meßner die Grundausstattung der Böllerschützen finanziert hat.

Zur Diskussion, ob Böllerschießen in Jesenwang nun Tradition hat oder nicht, hat Tengg-Schlemmer indessen eine klare Meinung: „Zum Beispiel an Totensonntagen ist in Jesenwang schon immer ein Salut geschossen worden“, sagt er. Und so gab es bei der Böllerweihe nun einen dreifachen Salut auf die neue alte Tradition.

