Seine Stiftung hilft seit zehn Jahren

Wenn es um soziales Engagement in der Gemeinde geht, fällt häufig ein Name: Hans Stangl. Der Geschäftsmann unterstützt zahlreiche Projekte mit seiner nach ihm benannten Stiftung. Sie feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen.

Jesenwang–Der Stiftungsstock besteht zum Großteil aus Anteilen der EM-Gerätebau – einer von drei Firmen, in die der Jesenwanger Geschäftsmann involviert ist. Das Unternehmen und dessen Zukunft waren es letztlich, die den 66-Jährigen zur Gründung der Hans-Stangl-Stiftung bewegte. „Ich selbst hatte viel Glück im Leben mit der Entwicklung meiner Firmen“, sagt der Jesenwanger. „Da kann man auch etwas zurückgeben.“

Dies geschieht in Form einer Stiftung, weil Stangl „eine gewisse soziale Verantwortung auch für das Unternehmen“ sieht. Als er sich Gedanken für seine Nachfolge im Betrieb gemacht hatte, sei er auf die Idee einer Stiftung gekommen. „Das ist eine gute Sache, weil es sicher ist.“ Anteile könnten in einem solchen Konstrukt nicht einfach verkauft werden. „Es ist wichtig – auch für die Mitarbeiter – dass alles sauber weiterläuft.“

Am 4. Dezember 2008 wurde die Stiftung schließlich offiziell anerkannt. Neben Sicherheit für seine Firmen hat die Entscheidung Stangls auch noch einen großen positiven Effekt auf die Region. In den vergangenen zehn Jahren wurden mit den Erträgen aus dem Stock der Stiftung unzählige soziale und gesellschaftliche Projekte unterstützt.

In Jesenwang vergeht kaum eine Bürgerversammlung, in der Rathauschef Erwin Fraunhofer dem Stifter nicht für seine finanziellen Hilfen dankt. Im Bereich Jugend- und Altenhilfe dürfen sich sowohl Kinderhaus und Schule als auch das Altenheim immer wieder über die Unterstützung der Stiftung freuen. Zuletzt wurde beispielsweise ein Aquarium für das Seniorenheim angeschafft, das den Bewohnern viel Freude bereitet. Kunst und Kultur fördert Stangl ebenso.

Unter anderem hat er dem Förderverein St. Willibald den Kauf eines neuen Wagens für den jährlichen Umzug ermöglicht. Hilfen beim Bau der Mittagsbetreuung oder der Digitalisierung an der Schule (Kauf von Laptops) sowie im Bereich Sport runden das Engagement ab. Insgesamt 1,2 Millionen Euro flossen aus der Stiftung in diverse Projekte – hauptsächlich in den vergangenen sieben Jahren.

„In den ersten Jahren war es etwas weniger, weil wir erst Rücklagen für schlechte Zeiten bilden mussten“, sagt Stangl. Dabei ging der Stifter zunächst selbst auf die Leute zu, um seine Hilfe anzubieten. „Seit die Stiftung aber bekannter ist, kommen auch so genügend Anfragen rein“, sagt er. Als Stangl selbst noch in die Geschäfte seiner Firma eingebunden war, spendete er zudem zumeist größere Beträge an die Gemeinde, die das Geld dann aufteilte.

„Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, kann ich selbst etwas gezielter vorgehen“, sagt er. Das sieht der Stifter aber nicht als Arbeit an. „Es macht Spaß und ist ein gutes Gefühl, wenn man sozial tätig werden kann“, sagt er. Der Jesenwanger hält es für wichtig, dass auch Privatleute im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf diese Weise tätig werden. „Dass alles zu Lasten des Staates geht, das funktioniert nicht auf Dauer.“

Dass die Stiftung auch in Zukunft weiter ihren Beitrag leisten kann, soll demnächst noch besser abgesichert werden. Derzeit führen Stangl und sein Stellvertreter Daniel Heule die Geschäfte. „Aber im Laufe dieses Jahres soll ein Stiftungsrat eingerichtet werden“, sagt der Stifter. Er selbst wird sich dann ein wenig zurückziehen - aber sicher nicht komplett. Man wird den Namen Hans Stangl also auch in Zukunft bei den Bürgerversammlungen häufig hören.