So haben Jesenwanger Chancen auf Bauplätze im Ort

Mit den Bachwiesen und einer Fläche an der Poststraße hat die Gemeinde zwei Einheimischenmodelle am Start. Die Vergabekriterien wurden nun nach Vorgaben der EU festgelegt – jedoch nicht ohne Kritik.

Jesenwang – Die Einheimischenmodelle in althergebrachter Version wurden vor geraumer Zeit gekippt. Wegen der Gleichbehandlung muss auch Auswärtigen eine Bewerbung ermöglicht werden. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat nun einen neuen Kriterienkatalog für die Vergabe künftiger Grundstücke – darunter auch die der zwei erwähnten Baugebiete – verabschiedet.

Überhaupt nur bewerben dürfen sich Bürger, deren jährliches Einkommen maximal 102 000 Euro bei Paaren oder 51 000 Euro bei Einzelpersonen nicht übersteigt. Außerdem darf das gesamte Vermögen des Bewerbers den Verkehrswert des zu erwerbenden Grundstücks nicht übersteigen. Wer beide Kategorien erfüllt, wird nach einem Punktesystem bewertet, das vor allem soziale Gesichtspunkte wie die Zahl der Kinder, Behinderung/Pflegebedürftigkeit und zu pflegende Familienangehörige berücksichtigt. Außerdem gibt es Zusatzpunkte, je weniger der Antragsteller verdient.

Ehrenamt wirdnicht berücksichtigt

Ganz leer gehen die Einheimischen trotz der neuen EU-Vorgaben nicht aus. Für jedes volle Jahr, das ein Antragsteller innerhalb der vergangenen zehn Jahre in Jesenwang seinen Hauptwohnsitz hatte, gibt es 18 Punkte, maximal jedoch 90. Ähnliches gilt für Personen, die innerhalb der vergangenen fünf Jahre ihren Arbeitsplatz im Ort hatten. Hier gibt es pro Jahr neun, maximal 45 Punkte.

Nicht berücksichtigt wird dagegen ehrenamtliches Engagement. „Das ist schwer zu kontrollieren“, sagte Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU). Eventuell lasse sich jemand als Beisitzer in einen Vorstand wählen, sei aber nicht aktiv. Ein Vereinsvorsitzender sei dann benachteiligt und könnte klagen. Fraunhofer will den Kriterienkatalog aber so unangreifbar wie möglich machen und riet deshalb dazu, nicht von den EU-Vorgaben abzuweichen.

Josef Bichl (Einigkeit) sieht in den europäischen Regularien aber ein praktisches Problem. So werden zwar Geringverdiener berücksichtigt. Auf der anderen Seite müsse aber auch das Vermögen gering sein, sodass kaum Eigenkapital eingebracht werden kann. „Für diese Menschen dürfte es schwierig werden, den Bau von einer Bank finanziert zu bekommen“, sagt Bichl. Johann Schlemmer (CSU) sieht jedoch kaum eine Handhabe, von den EU-Vorgaben abzuweichen, ohne sich gerichtlich angreifbar zu machen.

Fraunhofer verwies darauf, dass man auf den Bachwiesen nur drei Grundstücke zu vergeben hat. „Da sehen wir dann, ob wir diese zu den Kriterien verkaufen können.“ Ansonsten könne man beim wesentlich größeren Baugebiet an der Poststraße bei Bedarf nachjustieren. Die Räte stimmten dem Katalog nach EU-Vorgaben einstimmig zu. Andreas Daschner