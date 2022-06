So soll das Jesenwanger Gewerbegebiet erweitert werden

Von: Andreas Daschner

Die Erweiterung des Gewerbegebiets in Jesenwang geht voran. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Am Hochweg nimmt Fahrt auf. Nachdem die nötige Änderung des Flächennutzungsplans bereits im November in die Wege geleitet worden war, legte der Planer nun im Gemeinderat den ersten Entwurf des Bebauungsplans vor. Bis die Bagger rollen, wird es aber wohl noch mindestens ein Jahr dauern.

Jesenwang - Wie viele Betriebe sich auf dem Areal am Ortsrand Richtung Mammendorf ansiedeln können, steht noch nicht fest. Die Grundstücke sind auch noch nicht parzelliert. „Bislang wurden nur große, variable Baufenster angelegt“, sagt Bürgermeister Erwin Fraunhofer (CSU/BG). Erst wenn die Bürger und Behörden etwaige Einwendungen vorgebracht haben, soll das Vermessungsamt mit der Parzellierung beauftragt werden. Fraunhofers Ansicht nach wird es wohl September oder Oktober werden, ehe die Gemeinde das Amt kontaktieren kann.

Der aktuelle Entwurf sieht eine zehn Meter breite Ortsrandeingrünung vor. Ausgespart wird dabei ein Eck eines Grundstücks im Nordosten. Das wird von Bebauung freigehalten, damit weiterhin freie Sicht zwischen der Willibaldkirche und Bergkirchen herrscht. „Die Fläche können wir aber als Ausgleichsfläche nutzen“, sagt Fraunhofer.

Das kleine Areal zum Freihalten der Sichtbeziehung zwischen den beiden Kirchen reicht dafür freilich nicht aus. Zum einen wird auch die Ortsrandeingrünung als Ausgleichsfläche anerkannt. Weitere geforderte Flächen werden an der Staatsstraße Richtung Moorenweis entstehen, wo eine Aufforstung stattfinden soll.

Positiver Nebeneffekt des Gewerbegebiets: Die Römerstraße, die an der Schule vorbeiführt, wird künftig wohl wesentlich weniger Schwerlastverkehr abbekommen – auch eine Verbesserung der Sicherheit vor der Schule. Denn die Römerstraße wird bereits vor der Schule als abknickende Vorfahrt ins Gewerbegebiet hinein gestaltet – und zwar baulich so, dass es für Lkw attraktiver ist, der abknickenden Vorfahrt zu folgen, als den Weg an der Schule vorbei zu nehmen.

Die Straße schließt dann im weiteren Verlauf an den bereits bestehenden Hochweg an. Der ist bislang eine Sackgasse mit Wendehammer. Letzterer wird im Zuge der Verlängerung zurückgebaut und kann dann in Teilen ebenfalls mit Gewerbe bebaut werden. Der bislang bestehende Feldweg zu den Feldern und der Erdbeerplantage im Norden wird entlang der Ortsrandeingrünung neu angelegt, ehe er hinter dem Gewerbegebiet wieder auf seiner bisherigen Trasse weiter verläuft.

Mit einem Baubeginn rechnet Fraunhofer aber nicht vor Sommer 2023. „Realistisch werden wir wohl kaum vor Juli oder August anfangen können.“ Denn zunächst einmal müssen nun etwaige Einwendungen der Bürger und Behörden abgewartet werden. Sind diese in den Planentwurf eingearbeitet, wird alles ein weiteres Mal ausgelegt – voraussichtlich im November und dann gemeinsam mit der Änderung des Flächennutzungsplanes.