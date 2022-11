Stiftungsgründer übergibt Chef-Posten

Von: Andreas Daschner

Stiftungsvorstand und Stiftungsrat: Alexander Meßmer, Nadine Fastl, Anton Reichenbach, Hans Stangl, Daniel Henle (v.l.). Auf dem Bild fehlt Sabine Gelse. © Andreas Daschner

Die Hans-Stangl-Stiftung hat einen neuen Vorstand: Stifter Hans Stangl übergibt das Amt nach 14 Jahren an seinen Nachfolger Anton Reichenbach und übernimmt stattdessen den Vorsitz im Stiftungsrat. An der Ausrichtung der Stiftung wird das aber nichts ändern.

Jesenwang – Hans Stangl ist eher ein besonnener und ruhiger Mensch, der nicht gerne in der Öffentlichkeit steht. „Er ist nicht der Mann der großen Worte, sondern der umgesetzten Taten“, sagt Reichenbach. Darum hält man sich bei der Stiftung auch bedeckt über die Gelder, die jedes Jahr verteilt werden. Laut Reichenbach waren die Aktivitäten in den 14 Jahren des Bestehens „beachtlich“.

Seit 1. Oktober lässt Stangl nun also seinem Nachfolger den Vortritt als Stiftungsvorstand. Sein Stellvertreter ist Daniel Henle. Im Stiftungsrat sitzen neben Stangl noch Nadine Fastl, Alexander Meßner und neu die Hattenhofener Grundschulrektorin Sabine Gelse. Sie schließt die Lücke, die der Tod von Stangls Ehefrau Alexandra im vergangenen Jahr tragisch hinterlassen hat.

„Unsere Stiftung freut sich, dass der Stifter noch aktiv dabei ist“, sagt Reichenbach, der Hans Stangl seit mehr als 40 Jahren begleitet. „Der Sinn und die Schwerpunkte bleiben somit erhalten.“ Gemeint sind damit die fünf Stiftungszwecke: Bildung und Wissenschaft, Jugend und Altenhilfe, Kunst und Kultur, Sport sowie mildtätige Zwecke.

Drei- bis viermal im Jahr treffen sich die Vertreter der Stiftung, um über die Anträge und die Verteilung des Geldes zu sprechen.

Vor allem die Kinder liegen der Stiftung am Herzen – wobei natürlich auf eine gerechte Verteilung der Stiftungsmittel auf alle Bereiche geachtet wird. Die Stiftung unterstützt Projekte im ganzen Landkreis. „Dabei liegt uns Jesenwang als Geburtsort des Stifters ein Stückchen näher als der Rest der Welt“, sagt Reichenbach.

Und so wird die Stiftung zusammen mit dem Kultur- und Heimatverein auch die Gemeinde Jesenwang bei ihrer 1250-Jahr-Feier im kommenden Jahr finanziell unterstützen. Geplant ist bei dem Jubiläum außerdem ein Symposium mit Künstlern. Dabei werden drei Vertreter ausgewählt, die in der Festwoche Werke im Kastanienhain am Maibaum schaffen werden. „Das bringt einen bleibenden Wert für die Gemeinde“, sagt Reichenbach.

Daneben werden auch wieder Stiftungsmittel an zahlreiche weitere Projekte vergeben – und zwar mit einer gemeinsamen Zielrichtung, wie Meßner betont: „Wir haben bislang immer besonnen und mit großer Einigkeit entschieden, wie wir die Stiftungsmittel verteilen.“ Geld fließt unter anderem an die Kinderpalliativstation in Großhadern und an den Kultur- und Heimatverein Jesenwang-Pfaffenhofen. Ebenso in die Senioren- und Altenhilfe in Zusammenarbeit mit der Kreisklinik Fürstenfeldbruck und dem Kinderhaus St. Michael in Jesenwang sowie an zahlreiche weitere Institutionen.

„Viele Menschen wissen – und es dürften gerne noch mehr werden – , welche Freude man verspürt, wenn man andere Menschen und Organisationen, die Hilfe und Zuwendung brauchen, mit Zeit, Rat und finanzieller Hilfe zur Seite stehen kann“, sagt Reichenbach. Er zitiert einen Satz aus Tolstois „Krieg und Frieden: „Wie viel Gutes kann man doch tun, und wie leicht ist es, wie wenig Mühe kostet es.“

