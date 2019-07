Willibaldritt durch die Kirche

Ein in Europa wohl einmaliges Spektakel steht wieder vor der Tür: Zum 297. Mal findet am Sonntag, 7. Juli, in Jesenwang der Willibaldritt statt.

Jesenwang – Der Traditionsritt ist vor allem deswegen weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, weil die Pferde nach ihrer Segnung durch die Willibaldkirche reiten.

Der Freundeskreis St. Willibald und die Gemeinde Jesenwang erwarten wieder über 300 Reiter mit ihren herausgeputzten Pferden vieler Rassen, tausende Zuschauer und viel Prominenz. Mehrere Musikkapellen und eine historische Darstellung des Heiligen Willibald mit Bruder Wunibald und Schwester Walburga begleiten den Festzug.

Der Ritt geht auf ein Gelöbnis zurück, das Jesenwanger Bauern im Jahre 1712 ablegten, als sie wegen einer Viehseuche vom Heiligen Willibald Hilfe erflehten. In der Kirche ist das Votivbild des Heiligen Willibald erstmals nach seiner umfassenden Restaurierung zu sehen.

Um 13.30 Uhr geht es am Gemeinschaftshaus los. Der Ritt führt an der Pfarrkirche St. Michael vorbei über die Römerstraße zur Willibaldkirche. Vor der Segnung der Pferde und dem Durchritt wird am Kastanienhain neben der Kirche an das Gelöbnis erinnert.

Der Willibaldtag beginnt bereits um 8 Uhr mit einem Wallfahrergottesdienst in der Willibaldkirche. Um 10 Uhr wird in der Willibaldkirche ein Votivamt gefeiert. In einem Biergarten können sich Teilnehmer und Besucher unter Kastanien erholen und stärken. tb