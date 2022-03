Windrad bei Jesenwang: Haken bei Berechnung der Höhe

Von: Andreas Daschner

Teilen

Im Bebauungsplan einer Fläche bei Jesenwang gibt es beim Thema Windrad-Höhe einen Haken. (Symbolfoto) © Jaksch

Bei Jesenwang befindet sich derzeit die einzige Fläche im Landkreis, auf der ein Windrad noch ohne Bebauungsplan nach der 10H-Regel gebaut werden könnte. Problematisch war aber bislang die Mindestflughöhe.

Jesenwang – Es klang nach einem sogenannten „Game Changer“ – also eine entscheidende Entwicklung – bei den Plänen für ein Windrad bei Jesenwang: Die Flughöhen für das Lechfeld seien falsch berechnet worden, hatte ein Jesenwanger herausgefunden. Sogar das Luftfahrtamt Frankfurt hatte die neue Berechnung bestätigt. Doch es gibt einen Haken.

Bei Jesenwang befindet sich derzeit die einzige Fläche im Landkreis, auf der ein Windrad noch ohne Bebauungsplan nach der 10H-Regel gebaut werden könnte. Als problematisch erweisen sich bislang jedoch die Mindestflughöhen (Minimum Vectoring Altitude/MVA) des militärischen Flugplatzes Lechfeld. Das Windrad darf wegen dieser MVA eine bestimmte Höhe nicht überschreiten, was die Wirtschaftlichkeit der Anlage infrage stellt.

Ein Jesenwanger, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hat nun jedoch die MVA neu berechnet und dabei festgestellt, dass diese „eventuell ausschlaggebend korrigiert werden muss“. Dieser Neuberechnung nach würde das Windrad „in die aktuelle Vorgabe der MVA passen“.

Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi befasste sich mit dem Thema. Er dämpft die Erwartungen jedoch: „Es sieht nicht so aus, als ob die Neuberechnung ein Game Changer sei.“ Zwar würde das Windrad in der geplanten Größe tatsächlich in die MVA passen – aber nur bei entsprechend hohen Temperaturen. Denn, so Schrodi auf Tagblatt-Nachfrage: „Es gibt zwei verschiedene MVA, eine für warme und eine für kalte Temperaturen.“ Und die für kalte Temperaturen kann das Windrad in der geplanten Größe nicht einhalten. Das bestätigt auch das Luftfahrtamt Frankfurt.

Bei der Bürgerenergiegenossenschaft Freising (BEG FS) will man sich davon aber nicht entmutigen lassen. „Nichtsdestotrotz arbeiten wir weiter an der Umsetzung der Windkraftanlage“, sagte Andreas Henze vom Vorstand der BEG FS gegenüber dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt.