Funde aus dem Wildmoos: Zeitreise in Jesenwangs Vergangenheit

Ortsjubiläum

Jesenwang feiert heuer zwar sein 1250-jähriges Bestehen. Doch Menschen siedelten schon viel früher in der Region.

Jesenwang – Das wurde bei einer Exkursion des Kreisheimatpflegers Markus Wild im Rahmen des Jubiläumsjahres deutlich.

Oasinwanc heißt der Ort bei seiner ersten urkundlichen Erwähnung: Ein Priester namens Rahol hatte die Kirche des Heiligen Michael dem Bistum Freising geschenkt. Der Ortsname geht vermutlich auf den Gründer zurück, einen Oaso. Doch die Geschichte menschlicher Siedlungen in dieser Region reicht noch viel weiter zurück, nämlich satte vier Jahrtausende.

Nomaden

„4000 Jahre vor Oaso“ war daher auch der Name der Exkursion des Kreisheimatpflegers Markus Wild, der seine Ausführungen danach auch noch in einem Vortrag im Gemeinschaftshaus vertiefte. Genau genommen führte Wilds Zeitreise sogar 8000 Jahre in die Vergangenheit. Allerdings waren die Menschen, die sich in der Mittelsteinzeit rund um das Wildmoos herumgetrieben haben, noch Nomaden. Von Siedlungsgeschichte kann daher noch keine Rede sein.

Die begann vielmehr in der Jungsteinzeit, als die Menschheit sesshaft wurde. Aus dieser Zeit, nämlich aus den Jahren zwischen 3800 und 3500 vor Christus, stammen auch Funde, die westlich von Jesenwang gemacht wurden – auf einem Feld, das eine der ersten Stationen der Exkursion war. „Im Jahr 2020 konnten dort Grabungen durchgeführt werden“, berichtete Wild den knapp 40 Teilnehmern der Exkursion.

Wasser vom Erlbach

Dass sich Menschen dort niedergelassen hatten, wundert Wild nicht. Die Flächen seien fruchtbar, der Erlbach hätte die Wasserversorgung sichergestellt. „Und das Feld liegt auch noch auf einem Südhang“, sagte Wild – und scherzhaft zu Bürgermeister Erwin Fraunhofer: „Wenn Du also mal ein Baugebiet ausweisen willst ... hier wäre es ideal.“

Die Römer

Interessant: Die Funde in der Region beschränken sich nicht nur auf die Jungsteinzeit. Auch für Siedlungen in der Bronze- und in der Eisenzeit wurden Nachweise gefunden. Ganz zu schweigen von den Römern, die sich nach ihrer Eroberung der Region um 15 vor Christus hier niedergelassen hatten. Noch heute zeugt die Trasse der römischen Straße „Via Julia“ von Augsburg nach Salzburg davon – wobei der Name laut Wild eine Erfindung der Neuzeit ist „Wie die Straße damals hieß, ist nicht überliefert“, sagte er.

Kelten

Die Kelten wiederum hinterließen ihre Spuren in Form sogenannter Vierecks- oder Keltenschanzen, von denen es in der Region gleich mehrere gab. Dabei handelte es sich um keltische Höfe, die wohl aus Prestigegründen mit Graben und Wall eingefriedet waren. Zu einer solchen Schanze führte auch die Exkursion – wobei der Wall nicht mehr zu sehen ist. „Die Schanze ist mittlerweile eingeebnet“, sagte Wild. Allerdings ist sie aus der Luft noch am Bewuchs erkennbar, weil der Graben mit Hummus verfüllt ist und dort die Pflanzen etwas besser wachsen als auf den übrigen Flächen.

Bajuwaren

Auch aus dem Mittelalter gibt es Funde, unter anderem das Grab eines bajuwarischen Adligen. Alle Funde zusammen bringen laut Wild den Nachweis, dass Menschen in und um Jesenwang schon sehr lange siedeln. Bürgermeister Fraunhofer meinte beeindruckt: „Eigentlich können wir ja schon die 5250-Jahrfeier begehen.“ Mit einem Augenzwinkern erwiderte Wild: „Dass ich eure 1250-Jahrfeier heute ein Stück weit demontieren werde, war vorher schon klar.“

