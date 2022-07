Malerin auch nach 150 Jahren unvergessen

Die Malerin Johanna Oppenheimer zog es zur Erholung in den Landkreis Fürstenfeldbruck. © mm

Die jüdische Malerin Johanna Oppenheimer machte sich einen Namen in der Münchner Künstlerszene. In Schöngeising versteckte sie sich später vor den Nazis.

Fürstenfeldbruck – Im Museum Fürstenfeldbruck widmete man der Künstlerin eine Ausstellung – und hält ein Original-Ölgemälde in Ehren. Am Sonntag würde Johanna Oppenheimer 150 Jahre alt werden.

„Rausch-meierin und die kleine Barbara“ heißt ein Ölgemälde der jüdischen Künstlerin Johanna Oppenheimer. Es zeigt eine Freundin Oppenheimers mit ihrer Enkelin im Arm. Das Kunstwerk hatte das Museum vor einiger Zeit als Schenkung erhalten und erinnert damit an das schicksalhafte Leben einer Malerin, die im Landkreis wirkte.

Johanna Oppenheimer wurde am 17. Juli 1872 in Frankfurt am Main geboren. Sie nahm mit ihrer auffälligen zeichnerischen Begabung zunächst privaten Malunterricht, wechselte mit finanzieller Unterstützung ihrer Eltern 1900 nach München und absolvierte dort die Malschule des Künstlerinnenvereins. Dazu nahm sie privaten Unterricht bei Heinrich Knirr.

Schwieriger Start für Künstlerinnen um 1900

Die Emanzipation der Frauen kam erst nach 1900 in kleinen Schritten voran. Das galt für alle Lebensbereiche bis hin zur Aneignung von Bildung, die Aufnahme eines Studiums und die Verwirklichung als Künstlerin. Frauen mit künstlerischer Begabung mussten sich zuerst in ihren Familien emanzipieren. Wenn sie dann über genügend finanzielle Mittel verfügten, konnten sie sich, weil sie für ein Studium an Kunstakademien nicht zugelassen waren, an privaten Malschulen von etablierten Künstlern unterrichten lassen, die sich damit ein Zubrot verdienten. Diesen Weg gingen zahlreiche Künstlerinnen. Mittendrin Johanna Oppenheimer.

Johanna Oppenheimer versuchte sich ab 1910 in der Großstadt München als freischaffende Künstlerin. Ihr Malstil orientierte sich an berühmten französischen Impressionisten wie Edouard Manet, Claude Monet, Paul Cezanne oder Edgar Degas.

Anschluss an die Münchner Szene

Mit ihrer malerischen Formgebung gefiel Johanna Oppenheimer der Münchner Künstlerszene. Bald fand sie Anschluss an die Schwabinger Szene und knüpfte Kontakt mit Größen wie Joachim Ringelnatz, Rainer Maria Rilke, Wassily Kandinsky und Paul Klee.

1914 wurde über die aufstrebende Malerin, die sich nun auch an Ausstellungen wie der im Münchner Glaspalast beteiligte, in den „Münchner Neuesten Nachrichten“ recht positiv berichtet. Parallel lernte sie in einem Münchner Café die Sängerin Else Hoffmann kennen.

Schöngeising wird ihr Rückzugsort

Beide freundeten sich an, entdeckten für sich Schöngeising als Urlaubs- und Rückzugsort und übersiedelten 1919 in den Ort, wo sie ein Haus mit Atelier bezogen. Mit dem ebenfalls dort ansässigen Kammervirtuosen Heinrich Scherrer bildeten sie ein Künstlertrio.

In Schöngeising malte Johanna Oppenheimer Landschaften und besonders auch die Kinder des Dorfes, denen sie zudem Unterricht erteilte, und tauchte tief ein in die dörfliche Idylle. Sie hatte ihr Refugium gefunden und konnte vom Verkauf ihrer Werke leben.

Doch 1933 wurde für sie zur schmerzlichen Zäsur. Johanna Oppenheimer war die einzige Jüdin von Schöngeising, wurde nun ignoriert und durfte ihren Beruf nicht mehr ausüben. Sie verließ aus Angst vor Übergriffen nicht mehr das Haus und wurde Anfang 1942 mit fast 70 Jahren über das Sammellager Milbertshofen in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo sie am 23. Dezember 1942 an den Folgen der Ruhr-Erkrankung verstarb.

Von der schicksalhaften Malerin Johanna Oppenheimer sind nur wenige Bilder erhalten. Im Landkreis Fürstenfeldbruck, ihrer einstigen Wahlheimat, widmete man ihr 56 Jahre nach ihrem Tod eine umfangreiche Retrospektive.

Das reicht von einer umfangreichen Ausstellung im Museum Fürstenfeldbruck über die Benennung einer Straße nach der Malerin bis hin zu einem Stolperstein in Schöngeising, der seit 2013 an die Künstlerin erinnert. (Martin Stolzenauer)

