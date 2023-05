Jubiläumsvolksfest in Olching vom 2. bis 11. Juni 2023

Teilen

Das Olchinger Volksfest kehr im Juni mit einem abwechslungsreichen Programm zurück. © Olchinger Volksfest

Das Olchinger Volksfest ist als Familienfest bekannt für seine entspannte Atmosphäre und ausgelassene Stimmung.

Seit über 70 Jahren gibt es das Olchinger Volksfest. Es hat sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht und zieht mit seiner Mischung aus modernen Attraktionen, bayerischem Brauchtum und geselligem Miteinander ein breites Publikum aus nah und fern an. Es ist ein echtes Familienfest.

Für BesucherInnen, die den Nervenkitzel suchen, gibt es in diesem Jahr sehr große und attraktive, schnelle Fahrgeschäfte – den 35 Meter hohen Kettenflieger „Bayern Star“, das Erlebnis-Labyrinth „Jumanji“ auf drei Etagen, die Loopingschaukel „Salto Mortale“ und vieles, vieles mehr!

Schon vor dem Bieranstich gibt es ein echtes Highlights beim 71. Olchinger Volksfest: Kabarettist Django Asül gibt sich am 1. Juni um 17:00 Uhr im Festzelt die Ehre.

Das 71. Olchinger Volksfest lockt mit einem bunten Programm und vielen Highlights. © Olching

Traditioneller Volksfesteinzug am 3. Juni

Der traditionelle Volksfesteinzug mit den Olchinger Vereinen findet am Samstag, 3. Juni 2023, um 16:00 Uhr statt, der Bieranstich bereits am Eröffnungstag Freitag. Am Kinder- und Familientag am 06.06. gibt es wieder Kinderschminken, ein Kasperletheater und die traditionelle Kindersprechstunde beim Bürgermeister, zudem zahlreiche attraktive Angebote für Familien.

Zu den weiteren Veranstaltungshighlights zählen in diesem Jahr das Brillantfeuerwerk am 05.06., der internationale Boxvergleichskampf am 04.06. sowie das durchgehend abwechslungsreiche Musikprogramm mit Bands wie Manyana, Nachtstark, den Alpenoberkrainern und natürlich der Blaskapelle Olching.

Weitere Infos zum Volksfest

Kulinarische Spezialitäten wie Steckerlfisch, Räuberfleisch und vieles mehr

Die erfahrende Wirtsfamilie Widmann aus Freising, die das liebevoll gestaltete Festzelt betreibt, sowie zahlreiche weitere Gastronomen versorgen die Gäste mit kulinarischen Spezialitäten wie Steckerlfisch, Räuberfleisch, Schaschlik, Eiscreme und vielem mehr. Die gelungene Kooperation zwischen der Brauerei Maisach und der Olchinger Braumanufaktur wird auch in diesem Jahr fortgesetzt, sodass wieder Biere beider Brauereien genossen werden können. Worüber sich auch viele OlchingerInnen freuen dürften: Das beliebte Weißbierkarussell ist zurück auf dem Olchinger Volksfest!

Das Volksfestprogramm mit allen Informationen finden Sie auf volksfest.olching.de.

Freut sich auf zehn Tage Trubel in Olching: Erster Bürgermeister Andreas Magg. © Olching

71. Olchinger Volksfest – das Programm auf einen Blick

Freitag, 02.06. – Bieranstich 18:00 Uhr Bieranstich durch den Ersten Bürgermeister Andreas Magg ab ca. 19:30 - 23:30 Uhr Zur Eröffnung spielt „Manyana“

Samstag, 03.06. – Festeinzug 16:00 Uhr Standkonzert mit den Amper-Musikanten Bergkirchen am Laurentiushaus, Feursstraße 23 16:30 Uhr Festzug der Olchinger Vereine vom Laurentiushaus zum Festplatz 19:00 - 23:00 Uhr Stimmungsmusik mit der „Blaskapelle Olching“

Sonntag, 04.06. – Für jeden etwas! 10:30 Uhr\t Internationaler Boxvergleichskampf im Festzelt: BC Piccolo FFB vs. Boxclub Innsbruck 18:00 – 22:30 Uhr\t Abendprogramm mit dem \"Musik-Express\"

Montag, 05.06. - Senioren-Nachmittag 11:00 - 14:00 Uhr\t Einladung und Bewirtung der Olchinger Senioren durch die Stadt Olching im Festzelt. Gereicht werden: Ein halbes Hendl und eine Maß Bier. 13:00 - 23:00 Uhr\t Stimmungsmusik mit der „Blaskapelle Olching“ Bei Einbruch der Dunkelheit Großes Brillant Feuerwerk über dem Festgelände (Ausweichtermin am So. 11.06.)

Dienstag, 06.06. – Kinder und Familientag ab 14:00 Uhr Kinderschminken und viele weitere Attraktionen im Rahmen des Kinder und Familientag 14:00 - 18:00 Uhr Familientag im Festzelt und im Schaustellerpark mit verbilligten Preisen 15:00 - 16:00 Uhr Kasperl-Theater, Eintritt frei 16:30 - 17:30 Uhr Kindersprechstunde mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt Olching Andreas Magg 19:00 - 23:00 Uhr Nachtstark – die Kultband vom Münchner Oktoberfest

Mittwoch, 07.06. – Tag der Vereine 19:00 - 23:00 Uhr Es spielt für Sie die Partyband aus Cham „Waidler Power“

Donnerstag, 08.06. – Fronleichnam 10:00 - 17:00 Uhr German Speedway Masters (Training ab 10 Uhr, Rennen ab 14 Uhr) 11:00 - 14:00 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit „Xaver Karl“ 19:00 - 23:00 Uhr Unterhaltung mit den „Alpenoberkrainern“

Freitag, 09.06. – Tag der Betriebe 19:30 - 23:30 Uhr\t Country Abend mit „Hats On“

Samstag, 10.06. – Tag des Sports 13:30 - 17:00 Uhr\t 16. Olchinger Schafkopfmeisterschaft 2023 veranstaltet vom Fürstenfeldbrucker Tagblatt, der Fa. Autohaus Rauscher, der Brauerei Maisach und den Stadtwerken Olching im Festzelt Einlass und Anmeldung ab 11.00 Uhr; 1. Preis: 500,00 €, 2. Preis: 300,00 €, 3. Preis: 200,00 € 14:00 - 18:00 Uhr\t Familientag im Festzelt mit verbilligten Preisen 19:90 - 23:30 Uhr\t Für gute Stimmung sorgt die Band “Die Performer“

Sonntag, 11.06. – Volksfestausklang 10:00 - 10:30 Uhr\t Ökumenischer Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung vom Gospelchor Rottbach 13:30 Uhr\t Ankunft der STADTRADELN Auftakttour 17:00 - 22:30 Uhr\t Volksfestausklang mit „Spirifankerl“