Jubiläumsvolksfest in Olching vom 10. bis 19. Juni 2022

Das Olchinger Volksfest kehr im Juni mit einem abwechslungsreichen Programm zurück. © Olchinger Volksfest

Die Stadt Olching freut sich sehr, dass vom 10. bis 19. Juni 2022 nach zweijähriger Corona-Pause wieder das Olchinger Volksfest stattfinden kann! In diesem Jahr sogar zum 70. Mal!

Das traditionsreiche Olchinger Volksfest hat sich weit über die Landkreisgrenzen hinaus einen Namen gemacht und zieht mit seiner Mischung aus Attraktionen, bayerischer Geselligkeit und abwechslungsreichen Veranstaltungen ein Publikum aus nah und fern an.

Olchinger Volksfest: Tradition, Fahrgeschäfte und Sport

Die Vereine gestalten den traditionsreichen Volksfesteinzug vom Nöscherplatz zum Volksfestplatz mit. Für Besucher, die den Nervenkitzel suchen, gibt es große und schnelle Fahrgeschäfte – in diesem Jahr auch ein romantisches Riesenrad. Für Kinder gibt es am Kindertag tolle Angebote wie Kinderschminken, Kasperltheater und die Bürgermeistersprechstunde, bei der sie all ihre Fragen an das Stadtoberhaupt loswerden können. Zudem gibt es in diesem Jahr anlässlich des 11-jährigen Stadtjubiläums Olchings zum ersten Mal einen Kinderumzug am 19. Juni um 14 Uhr.

Das umfang- und abwechslungsreiche Musikprogramm sorgt stets für gute Stimmung. In diesem Jahr sind beispielsweise die „Jungen Zillertaler“ dabei. Und nicht zuletzt erfreuen sich die Sportveranstaltungen, wie beispielsweise das Boxen im Festzelt, seit jeher großer Beliebtheit. Das detaillierte Volksfestprogramm finden Sie weiter unten.

Kulinarische Schmankerl und doppelter Biergenuss

Die erfahrende Wirtsfamilie Widmann aus Freising, die das liebevoll gestaltete Festzelt bereits seit 2013 betreibt, sowie zahlreiche weitere Gastronomen versorgen die Gäste mit kulinarischen Leckereien wie Steckerlfisch, Schaschlik, Pizza, Baumstriezel, Eiscreme und vielem mehr. Die gelungene Kooperation zwischen der Brauerei Maisach und der Olchinger Braumanufaktur wird auch in diesem Jahr fortgesetzt, sodass wieder Biere beider Brauereien genossen werden können. Dieses Jahr dürfen Sie sich außerdem wieder auf Südsee-Feeling und Karibikzauber freuen. Die Carlos Bar ist wieder mit von der Partie und bietet nicht nur exklusive Longdrinks und exotische Cocktails, sondern auch hausgemachte Obst- und Milchshakes an. Qualitativ hochwertige Zutaten und außergewöhnliche Kreationen sorgen für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Kabarett mit Simon Pearce auf dem Volksfest Olching

Der traditionelle Kabarettabend findet immer am Vortag der Volksfesteröffnung, am 09.06.2022, im Festzelt statt. Veranstaltungsbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ist bei freier Platzwahl ab 18 Uhr.

Simon Pearce ist ein Urbayer, auch wenn seine Hautfarbe dafür etwas zu dunkel ist. Als Sohn einer temperamentvollen Volksschauspielerin und eines Nigerianers wächst der Comedian in der bayerischen Provinz auf – in der Gemeinde beäugt und beobachtet. Die Metzgerin ist begeistert, dass der Vater „so gut Deutsch spricht“, und die Nachbarn zählen ihre Porzellansammlung nach, wenn Simon zum Spielen da war. Aber Simon entdeckt die Macht der Worte und begegnet Rassismus und Intoleranz mit Humor. Er erzählt mit viel Witz und Ironie von seinen skurrilen und schrägen Erlebnissen und dankt den Bayern jeden Tag dafür, dass sie ihm so viel Stoff für sein Comedy-Programm liefern.

Tickets gibt es zum Preis von 18,- Euro bei der Sparkasse Olching, bei der Buchhandlung Bräunling in Puchheim, beim Jeans House, im Büro des Stadtmarketings, bei Schreibwaren Wagner und an der Kasse im Rathaus. Bezahlung ist nur in bar möglich. Wenn Sie dabei sein wollen, sichern Sie sich am besten bald eine Karte!

Olchinger Volksfest 2022 – Das Programm

Freitag, 10.06. Eröffnungstag ab 17.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark ab ca. 19.30 Uhr - 23.30 Uhr Zur Eröffnung spielen die „Jungen Zillertaler“

Samstag, 11.06. Einzugstag mit Bieranstich ab 12.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 16.00 Uhr Volksfestbeginn - Standkonzert mit den Amper-Musikanten Bergkirchen am Laurentiushaus, Feursstraße 23 Bergkirchen am Laurentiushaus, Feursstraße 23 14.00 Uhr - 17.00 Uhr Familientag im Festzelt mit verbilligten Preisen 18.00 Uhr Bieranstich durch den Ersten Bürgermeister Andreas Magg 19.00 Uhr - 23.00 Uhr Stimmungsmusik mit der „Blaskapelle Olching“

Sonntag, 12.06. Für jeden etwas! Ein zünftiger Tag auf dem Volksfest 10.30 Uhr Boxen im Festzelt BC Piccolo FFB gegen Auswahl Mittelfranken ab 12.00 Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 18.00 Uhr - 22.30 Uhr Stimmungsmusik mit der Band „Musik Express“

Montag, 13.06. Senioren-Nachmittag/Tag der Behörden Einladung und Bewirtung der Olchinger Senioren durch die Stadt Olching im Festzelt, gereicht werden: Ein halbes Hendl und eine Maß Bier. Das Hendl kann mit nach Hause genommen werden, Flaschenbier wird nicht ausgegeben! Am Nachmittag erfolgt die Musikdarbietung in moderater Lautstärke! 11.00 Uhr - 14.00 Uhr Ausgabe der Gutscheine nur gegen Vorlage des Personalausweises! ACHTUNG: Gutscheine nur gültig am Senioren-Nachmittag! Ausgabe nur an Senioren ab einem Alter von 65 Jahren und bei persönlicher Anwesenheit! ab 14.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 13.00 Uhr - 23.00 Uhr Stimmungsmusik mit der „Blaskapelle Olching“ Bei Anbruch der Dunkelheit Großes Brillant Feuerwerk über dem Festgelände (Ausweichtermin am So. 19.06.)

Dienstag, 14.06. Kinder- und Familientag/Tag der Jugend 12.30 Uhr - 14.00 Uhr Bewirtung von Olchinger Kindern und Jugendlichen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung durch den Festwirt. Die Schausteller stellen Fahrchips und Gutscheine zur Verfügung. Anmeldungen nimmt der Volksfestreferent gerne entgegen. ab 14.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Familientag im Festzelt mit verbilligten Preisen 15.00 Uhr - 15.45 Uhr Kasperl-Theater, Eintritt frei Aufgeführt wird: „Kasperl im Zauberwald“ und „Die gestohlene Prinzessin“ von Kasperl Thomas Fischer im Festzelt 16.30 Uhr - 17.30 Uhr Kindersprechstunde unseres Ersten Bürgermeisters Andreas Magg mit Verlosung im Festzelt 17.30 Uhr Bekanntgabe der Gewinner der Verlosung: 1. Preis: Familienticket Hellabrunn 2. Preis: Familienticket Vogelpark Olching und viele weitere Preise Ab 14.00 Uhr Kinderschminken im Biergarten der Familie Gross 19.00 Uhr - 21.00 Uhr Volksfestspiel der Alten Herren des TSV Geiselbullach – Neu-Esting e.V. gegen den SC Maisach 19.00 Uhr - 21.00 Uhr Stimmung, Party und gute Unterhaltung mit der Olchinger Stimmungsband “Nachtstark“

Mittwoch 15.06. Tag der Vereine ab 14.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 19.00 Uhr - 23.00 Uhr Es spielt für Sie die „Blaskapelle Olching“

Donnerstag, 16.06. Fronleichnam 10.00 Uhr - 17.00 Uhr German Speedway Masters (Training ab 10 Uhr, Rennen ab 14 Uhr) 11.00 Uhr - 14.00 Uhr Frühschoppen im Festzelt mit „Xaver Karl“ ab 12.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 18.00 Uhr - 23.00 Uhr Unterhaltung mit der Band „Volldampf“

Freitag, 17.06. Tag der Betriebe ab 14.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 19.30 Uhr - 23.30 Uhr Für gute Stimmung sorgt die Band „Die Performer“

Samstag, 18.06. Tag des Sports 10.00 Uhr Traditionelles Volksfestspiel der Alten Herren des SC Olching gegen den FC Emmering Amperstadion, Toni-März-Straße 13.30 Uhr – 17.00 Uhr 15. Olchinger Schafkopfmeisterschaft 2022 veranstaltet vom Fürstenfeldbrucker Tagblatt, der Fa. Autohaus Rauscher, der Brauerei Maisach und den Stadtwerken Olching im Festzelt Einlass und Anmeldung ab 11.00 Uhr 1. Preis: 500,00 € 2. Preis: 300,00 € 3. Preis: 200,00 € ab 12.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 14.00 Uhr - 18.00 Uhr Familientag im Festzelt verbilligte Preise 19.30 Uhr - 23.30 Uhr Für gute Stimmung sorgt die Band “Tropical Rain“

Sonntag, 19.06. Stadtgeburtstag 11 Jahre Stadt Olching 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst ab 11.00 Uhr Weißwurst Frühstück ab 12.00 Uhr Volksfestbetrieb im Schaustellerpark 14.00 Uhr Kinderumzug vom Nöscherplatz zum Festplatz 17.00 Uhr - 22.30 Uhr Volksfestausklang mit der „Trachtenkapelle Oberndorf“

