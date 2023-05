Letztes Jahr abgebrochen: Puls-Open-Air 2023 unter neuen Vorzeichen - Ticket-Umtausch möglich

Gemeinsam Feiern, die Musik und das Leben, können rund 12 000 Besucher beim Puls-Open-Air 2023. © Fabian Stoffers/BR

Der Countdown läuft für das Puls-Open-Air 2023. Vom 8. bis 10. Juni treten auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg 45 Bands, Solokünstler und DJs auf. Nach dem Chaos vom vergangenen Jahr, als das Open Air abgebrochen werden musste, soll heuer mit neuem Veranstalter wieder alles rund laufen.

Kaltenberg – Besonders wichtig ist den Veranstaltern, das Festival nachhaltig und inklusiv zu gestalten. Damit die erwarteten 12 000 Besucher keine Abfallberge produzieren, gibt es in diesem Jahr keine Einweg-Becher mehr. Auf dem Campingplatz wird erstmals Müll getrennt. Es gibt einen Markt mit Frühstücksangeboten, einen Unverpacktladen und einen Automaten-Kiosk. Der Strom auf dem Gelände soll vollständig aus regenerativen Quellen kommen, unter anderem aus dem eigenen Kaltenberger Solarpark.

Nachhaltigkeit in der Festival-Branche

Ein Großteil des Gastronomieangebots für Besucher, Künstler und Crewmitglieder wird in diesem Jahr vegetarisch oder vegan sein. „Und die Produkte werden auch regional eingekauft“, sagt Markus Wiegand, Pressesprecher der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH. Mit den Maßnahmen soll ein Wandel in der gesamten Festival-Branche hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt werden.

Awareness-Team hilft bei Problemen

Auch Inklusion wird großgeschrieben. Um Diskriminierung, Übergriffe und Pöbeleien zu unterbinden, wird ein sogenanntes Awareness-Team auf dem Gelände unterwegs sein. Dem Team gehören sieben Mitglieder an, die durch Warnwesten erkennbar sind. Sie greifen bei Konflikten ein und können in schwierigen Situationen zu Hilfe geholt werden. Leiterin Elnaz Amiraslani denkt dabei zum Beispiel an „sexistische Vorfälle, blöde Blicke oder Kommentare, Übergriffe auf Frauen, Queere oder Transmenschen“.

Für Gäste mit Lern- oder Leseschwäche steht eine Übersetzerin für Leichte Sprache bereit. Außerdem werden Besucher mit körperlicher Behinderung unterstützt, etwa beim Zeltaufbau oder bei der Verpflegung. „Denn nicht alle Essens- und Getränkestände sind barrierefrei“, so Amiraslani.

Größeres Gelände, chillige Atmosphäre

Markus Wiegand verspricht „ein sehr gechilltes Festival mit hoher Aufenthaltsqualität“. Das Gelände sei vergrößert und die Bühnenaufteilung neu strukturiert worden. Die Dekoration werde aufwendiger sein als früher. Es soll viel Platz zum Feiern und für gegenseitigen Austausch geben, dazu „Erlebnis-Inseln und Chillzonen“, wie Wiegand sagt. Auf dem Areal werden auch Workshops angeboten.

Ordnungsdienst der Kaltenberger Ritterspiele übernimmt

Die Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH stellt in diesem Jahr erstmals nicht nur das Gelände zur Verfügung, sondern ist auch Veranstalter des vom Bayerischen Rundfunk (BR) organisierten Open Airs. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Thema Sicherheit. Eine Pleite wie im letzten Jahr, als das Festival aufgrund von Problemen mit dem Sicherheitspersonal nach dem ersten Tag abgebrochen werden musste, soll sich nicht wiederholen.

Ticket-Umtausch statt Rückerstattung

Heuer kommt der Ordnungsdienst zum Einsatz, der seit Jahren auch die Ritterspiele betreut. „Das Personal verfügt über beste Ortskenntnisse und Erfahrung im Zusammenhang mit diesem besonderen Veranstaltungsgelände“, so Heinrich von Bayern, Geschäftsführer der Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs-GmbH.

Besucher, die von dem Abbruch betroffen waren, hatten die Möglichkeit, für dieses Jahr Gratistickets zu bekommen. Nach Angaben von Markus Wiegand haben etwa 8000 Personen davon Gebrauch gemacht. „Das war eine Aktion des BR, um die Leute nicht im Regen stehen zu lassen.“ Denn mit der Rückerstattung der Ticketpreise durch den früheren Veranstalter schaue es wohl schlecht aus.

Nur noch Tageskarten sind zu haben

Die Karten für den Camping- und Wohnmobilstellplatz sind inzwischen ausverkauft. Für Kurzentschlossene gibt es aber noch Tagestickets. Weitere Infos dazu auf pulsopenair.de.