Weihnachtsmarkt in Kaltenberg als magische Fantasiewelt

Von: Ulrike Osman

Teilen

Tausende LED-Lichter sorgen auf dem Festgelände für feierliche Stimmung. © KWiucha

Aschenputtels böse Stiefmutter schreitet auf Stelzen über das Gelände von Schloss Kaltenberg. Der böse Wolf posiert mit Kindern für Selfies.

Kaltenberg – Grün geschminkte Moorgeister spuken zwischen den Marktständen herum und aus der Ritterspiel-Arena ertönt das Schnarchen eines schlafenden Drachen. Es ist eine magische Fantasiewelt, die sich seit dem ersten Adventswochenende vor den Besuchern des Kaltenberger Weihnachtsmarkts entfaltet.

Als die Vorbereitungen für das Event begannen, war noch Hochsommer. Drei Monate hat es gedauert, das Gelände mit kilometerlangen LED-Lichterketten auszustatten, viele bunte Lampenschirme in die Bäume zu hängen und die Technik für interaktive Angebote zu installieren.

In der Walhall dreht sich auf Knopfdruck eine Lichterkugel à la 70er-Jahre-Disco. In diesem Fall handelt es sich jedoch um die Goldkugel des Froschkönigs, der riesenhaft unter der Decke hängt. Ebenfalls auf Knopfdruck verrät das Spieglein an der Wand dem Betrachter, wie er aussieht – nämlich „schön“.

Insgesamt 80 Stände mit Kunsthandwerk und 40 mit kulinarischen Angeboten sind auf dem Gelände verteilt. Auf vier Live-Bühnen wird gespielt und musiziert. Zu jeder vollen Stunde liest ein Erzähler aus Grimms Märchen vor. Veranstalter Heinrich Prinz von Bayern hofft, dass Eltern die Anregung aufgreifen. „Wir wollen die Kinder anregen, ihre Eltern zum Märchenerzählen zu zwingen“, sagt der Vater eines kleinen Sohnes augenzwinkernd. os » WEITERE MÄRKTE AM WOCHENENDE SIEHE SEITE 7

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.