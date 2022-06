Die Gauklernacht auf Schloss Kaltenberg – Der Zauber einer Sommernacht

Auf der Gauklernacht am 15. Juli tummeln sich magische Fabelwesen. © Kaltenberger Ritterturnier

Am Freitag, den 15. Juli 2022, gehört das Areal rund um Schloss Kaltenberg wieder ganz den Gauklern. Komödianten, Artisten und Musiker verwandeln das Gelände in eine Welt voller Wunder.

Die Gauklernacht am ersten Turnierfreitag bildet traditionell den Auftakt des größten neuzeitlichen Ritterturniers der Welt. An diesem Tag gehören die fünf Live-Bühnen und selbst die Arena ganz den Narren, Komödianten, Musikern sowie den Marketendern und Handwerkern. Während sich die Turnierreiter noch einen Tag ausruhen dürfen, verwandeln die Gaukler Schloss Kaltenberg in einen Ort voller Mystik und Magie.

Der Kristallmagier Ruven setzt mit Glaskugeln, die über seinen Körper zu schweben scheinen, die Gravitationsgesetze außer Kraft. Auf den Straßen und Wegen tummeln sich magische Fabelwesen und natürlich auch der Narr Wandelbar, der mit jedem, der ihm komisch kommt, seinen Schabernack treibt.

Der Kristallmagier Ruven zeigt eine Show, die einen an der Gravitation zweifeln lässt. © Kaltenberger Ritterturnier

Corvus Corax, die Legende unter den Mittelalterbands, laden auf der Rabenbühne zum Singen und Tanzen ein. Sie spielen das gesamte erste Kaltenberg-Wochenende auf. Die Schwarzen Ritter zu Kaltenberg spüren mittels Hexenwaage Sündern und Sünderinnen auf. Das Gerichtsspektakel ist ein großer Spaß. Vor allem, wenn man das Glück hat, selbst einmal auf der Waage zu sitzen.

Mehr Informationen, Tickets und alle weiteren Termine finden Sie auf ritterturnier.de

Feuerspucker zeigen ihre Künste bei der Gauklernacht auf Schloss Kaltenberg. © Kaltenberger Ritterturnier

Lassen Sie sich entführen: Gauklernacht auf Schloss Kaltenberg am 15. Juli

Überall auf Schloss Kaltenberg erwarten die Besucher überraschende Begegnungen mit Rittern, Landsknechten oder hochfeinen Bürgersleuten. Feuerspucker zeigen ihre Kunst. Akrobaten springen und fliegen durch die Luft oder zeigen aberwitzige Jonglagen. Der Sinnesrausch wird verstärkt durch die vielen Handwerksstände, an denen Waren nicht nur feilgeboten werden, sondern tatsächlich gearbeitet wird. Und dann sind da ja auch noch die zahlreichen Tavernen und Schänken, die vom Bärlauchfleisch über Hirschgulasch oder Rahmflecken die verschiedensten Leckereien bereithalten. Ein Schluck vom köstlichen König Ludwig Dunkel darf da auf keinen Fall fehlen!

Die Gaukler verwandeln Schloss Kaltenberg in einen Ort voller Mystik und Magie. © Kaltenberger Ritterturnier

Gekrönt wird die Nacht der Gaukler von einem imposanten Musik-Feuerwerk. Und je später der Abend wird, desto ausgelassener entwickelt sich die Stimmung auf den Bühnen und in den Lagern, wenn Gaukler, Musiker und Darsteller beginnen zu improvisieren und miteinander binnen Minuten vollkommen neue Nummern auf die Beine stellen … In diesen Momenten, die es so nur bei der Gauklernacht des Kaltenberger Ritterturniers gibt, wird das Unvorhersehbare Realität, wird die Magie Wirklichkeit. Lassen Sie sich entführen!

Die legendäre Gauklernacht findet am 15. Juli 2022 auf Schloss Kaltenberg statt.

