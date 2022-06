Kaltenberger Ritterturnier – Die Magie eines Ortes

Lassen Sie sich entführen in eine fantastische Welt: Die Krönung des Kaltenberg-Erlebnisses ist die große Ritterturnier-Show. © Kaltenberger Ritterturnier

Wenn am 15. Juli Tausende nach Schloss Kaltenberg zur Gauklernacht kommen, um vor den Bühnen zu feiern und an den Markständen zu schlemmen, kann man es endlich wieder spüren: das Kaltenberg-Gefühl.

„Ja! Endlich wieder Jubel und Händegeklapper. Wir freuen uns schon sehr.“ „Jubel! Jubel! Ich bin mit großer Freude dabei.“ „Ich habe Kaltenberg-Entzug!“

Die Stimmung beim Publikum schwankt in den Turnier-Foren zwischen Vorfreude, Ausgelassenheit, Glückseligkeit und Sehnen. Zwei Jahr pausierte das größte neuzeitliche Ritterturnier der Welt. Und sämtlich Überlegungen, ob man nicht vielleicht eine kleinere und somit coronakonforme Variante des Turniers auf den Weg bringen konnte, verliefen sofort im Sand. Zurecht, denn egal, wie man es dreht und wendet, eine abgespeckte Variante des Kaltenberger Ritterturniers ist unvorstellbar.

Das große Ritterturnier in der Arena wurde bereits als beste Liveshow Deutschlands ausgezeichnet. © Kaltenberger Ritterturnier

Das größte neuzeitliche Ritterturnier der Welt: Kaltenberger Ritterturnier findet ab 15. Juli wieder statt

Seit Jahren ist mit dem Turnier ein besonderes Qualitätsversprechen verbunden. Das zeigt sich insbesondere beim großen Ritterturnier in der Arena, das bereits als beste Liveshow Deutschlands ausgezeichnet wurde. Hautnah erlebt das Publikum, wie die Kaskadeure der französischen Cavalcade ihre Pferde binnen Sekunden auf mehr als 50 Stundenkilometer beschleunigen und dabei atemberaubende Stunts und Akrobatik zeigen. Eingebettet ist die einzigartige Stuntkunst in eine epische Geschichte. Wobei kein Turnier dem anderen gleicht. Jedes Jahr inszeniert das Kreativteam in Kaltenberg praktische eine neue Oper mit neuer Story, neuer Musik, neuen Kostümen und neuen Spezialeffekten. Das gibt es so auf keinem anderen Mittelalterfest!

In „Der Feldherr des Königs“, wie die Show 2022 heißt, geht es zum Beispiel um die Ränkespiele des Königssohnes Sewalt, der die Entscheidung seines Vaters, dem tapfersten Ritter des Königreichs den Thron zu überlassen, einfach nicht akzeptieren will.

Kaltenberger Ritterturnier: Rahmenprogramm von Musik bis Handwerkskunst

Und dann ist da ja auch noch das umfangreiche Rahmenprogramm neben dem Spektakel in der Arena. Auf den fünf Live-Bühnen werden Musik, artistische Höchstleistungen oder komödiantische Feuerwerke geboten. Und bei manchen Künstlern finden Artistik, Komik und Musik sogar zusammen. Auf den Wegen im weitläufigen Areal tummeln sich faszinierende Walk Acts. An den abwechslungsreichen Marktständen wird nicht nur gekauft und gefeilscht. Nein, auf Schloss Kaltenberg hat der Schmied tatsächlich noch das nächste Schwert im Feuer, in der Färberei und beim Glasbläser wird ebenfalls gearbeitet. Das alte Handwerk wird gelebt und nicht nur ausgestellt.

Alte Handwerkskunst wird hier noch gelebt, etwa in der Spinnerei. © Kaltenberger Ritterturnier

Gleiches gilt für die Lager, die sich überall im Wald um Schloss Kaltenberg befinden und in denen die Besucher sich in unterschiedlichsten Mittelalterwelten verlieren können. Vor allem zu später Stunde nach Sonnenuntergang tragen das Licht der Fackeln und die Musik, die an den Lagerfeuern gespielt wird, zu einer Atmosphäre bei, die man so nur an einem einzigen Ort der Welt finden kann. Wie hat es eine Zuschauerin einmal so treffend formuliert:

Das ist meine Welt, um die Gegenwart für einen Tag nach hinten zu verschieben ...

