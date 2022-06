Die Nachtturniere auf Schloss Kaltenberg – ein episches Erlebnis

Die Nachtturniere auf Schloss Kaltenberg mit Licht- und Spezialeffekten finden in diesem Jahr am 22. und 29. Juli statt. © Kaltenberger Ritterturniere

An den beiden Freitagen des 22. und 29. Juli erleben die Besucher des größten neuzeitlichen Ritterturniers der Welt neben dem umfangreichen Musik- und Gauklerprogramm auch die mythischen Nachtturniere.

Bei den Nachtturnieren entfalten die Licht- und Spezialeffekte der zweistündigen Arenashow nochmal eine ganz besondere Wirkung. Flammenschwerter brennen in den Händen der Ritter und werfen dunkle Schatten in die konzentrierten Gesichter. Die Rauchschwaden des Kanonenfeuers wabern durch die Arena. Ritter duellieren sich in perfekt abgestimmten Lichtspots. Die Apokalyptischen Reiter tauchen gespenstergleich in der Arena auf …

Die Nachtturniere des Kaltenberger Ritterturniers finden in diesem Jahr am Freitag, den 22. Juli, sowie am Freitag, den 29. Juli, statt. Alle Termine und Tickets gibt es unter www.ritterturnier.de

Ritter duellieren sich in perfekt abgestimmten Lichtspots. © Kaltenberger Ritterturnier

Nachtturniere auf Schloss Kaltenberg: freitags am 22. und 29. Juli

Die mehr als zweistündige Liveshow in der Arena ist der Höhepunkt eines jeden Turniertages auf Schloss Kaltenberg. Jedes Jahr inszeniert das Kreativteam eine komplett neue Show, mit neuer Geschichte, neuen Kostümen, neuer Musik und eben auch mit neuen Spezialeffekten.

Genau diese sind es, die bei den sogenannten Nachtturnieren eine ganz besondere Wirkung entfalten. Die Turniere, die immer freitags jeweils am zweiten und dritten Kaltenberg-Wochenende stattfinden, beginnen nach Einbruch der Dunkelheit um 21 Uhr. Ist die Arena bereits tagsüber imposant, wird sie bei den Nachtturnieren durch das Spiel von Licht und Dunkelheit in eine mystische Aura gehüllt.

Die Nachtturniere auf Schloss Kaltenberg sind ein episches Erlebnis. © Kaltenberger Ritterturnier

Lassen Sie sich verzaubern: das Kaltenberger Ritterturnier bei Nacht

So wie auch der Rest des Geländes, das nun im Schein von dutzenden Fackeln und tausenden Lichtern erstrahlt. Bis spät in die Nacht hinein unterhalten Gaukler, Musikanten und Ritter an den Turnierfreitagen das Publikum. Und in den Schänken und Tavernen wird vielleicht sogar noch ein wenig ausgelassener gezecht, als dies sonst der Fall ist. Auch in den zahlreichen mittelalterlichen Lagern geht es in den Nächten an den Turnierfreitagen besonders hoch her und die Grenzen zwischen Darstellern und Publikum werden immer fließender. Der offizielle Programmschluss ist an den Nachtturnier-Freitagen erst um 1.30 Uhr. Zeit genug, um sich von Musik und Tanz treiben zu lassen, dutzende Gaumenfreuden zu genießen, von den zahlreichen Gauklern immer wieder überrascht zu werden und sich für Stunden in eine bunte Mittelalterwelt zu träumen.

Die Nachtturniere des Kaltenberger Ritterturniers finden in diesem Jahr am Freitag, den 22. Juli, sowie am Freitag, den 29. Juli, statt. Immer samstags lädt das Kaltenberger Ritterturnier zum Abendturnier. An den (Familien-)Sonntagen gibt es nach dem Ritterturnier in der Arena auch noch ein Kinderritterturnier, bei dem sich Mädchen und Jungen von 6 bis 12 Jahren an verschiedenen Spielstationen versuchen dürfen. Alle Termine und Tickets gibt es unter www.ritterturnier.de

