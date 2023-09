Keim im Wasser verlängert Straßensperre - „es geht schließlich um die Gesundheit unserer Bürger“

Von: Peter Loder

Teilen

Bereits seit drei Monaten wird an der Brucker Straße/Am Kirchplatz gebaut. Viele Autofahrer nehmen die Schleichweg-Umleitung über das Wohngebiet., da die offizielle über die B 471 einen Umweg von mehr als zehn Kilometern bedeutet. © Peter Weber

Warum existiert die Baustelle in Emmering an der Brucker Straße immer noch, obwohl die Arbeiten abgeschlossen sind? Das fragen sich viele Autofahrer. Der Grund ist in den neu verlegten Wasserleitungen zu finden.

Emmering – In Emmering werden Autofahrer und vor allem Anwohner der Schleichweg-Umleitung am Leitenfeldweg auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Weil der Kirchplatz und Teile der Brucker Straße wegen Wasserleitungsarbeiten seit drei Monaten gesperrt sind, quält sich der Verkehr mühsam durch die Tempo-30-Zone im Wohngebiet. Eigentlich sollten die Arbeiten zum Schulbeginn beendet sein. Doch nun dauert die Sperre wesentlich länger als geplant.

Rohre müssen laufen gereinigt und untersucht werden

Grund: Das Wasser, das durch die neue Leitung fließt, ist keimbelastet. Nun müssen die Rohre laufend gereinigt und untersucht werden, weshalb an der Baustelle weiterhin gewerkelt wird. Bürgermeister Stefan Floerecke rechnet zwar damit, dass bis zum nun angestrebten Stichtag am 1. Oktober alles ordnungsgemäß läuft, doch: „Hundertprozentig sicher ist das nicht.“

Schuld sind Pseudomonas-Bakterien, die im Volksmund als Pfützenkeime bekannt sind. Bevor eine neue Wasserleitung in Betrieb geht, muss sie nach Standardvorgaben überprüft werden. Seit zwei Jahren gehören Pfützenkeime dazu. Bei zwei Parametern wurde nun laut Floerecke „minimalste Überschreitungen“ festgestellt. Genauer: „Auf 100 Milliliter Wasser ist eine Bakterienkultur gefunden worden.“

Woher die Keime kommen, ist völlig unklar. „Auch die Spezialisten der Baufirma sind ratlos.“ Alle Klappen und Schieber wurden nun noch einmal ausgebaut und überprüft. Klar ist nur, dass die Bakterien vor allem bei zuletzt vorherrschenden Temperaturen über 25 Grad gedeihen.

Einzige Bekämpfungsmöglichkeit: „Spülen, spülen und noch mal spülen“, so der Bürgermeister. Für Floerecke ist klar: „Bevor nicht alles sicher ist, gibt es keine Freigabe. Es geht schließlich um die Gesundheit unserer Bürger.“ Das bestehende Gesamtsystem der Emmeringer Wasserleitungen ist nicht betroffen.

Anwohner von Schleichweg sind genervt

Zwar ist für die Baustelle eine offizielle Umleitung ausgeschildert. Doch die erfordert einen mehr als zehn Kilometer langen Umweg über die B 471. Weshalb ortskundige Autofahrer durch das Wohngebiet südlich der Kirche über den knapp 500 Meter langen Leitenfeldweg „schleichen“.

Dort sind die genervten Anwohner trotz Tempo-30-mittlerweile „auf 100“. Zumal die Schule wieder begonnen hat und der St.-Benno-Kindergarten angrenzt. Anwohner berichten, dass bereits ein Kind angefahren worden sei.

Zwar kontrollierte die Polizei anfangs verstärkt das Tempolimit, doch die Lärmbelästigung ist geblieben. „Vor allem morgens zwischen 6.30 und 9 Uhr sowie der Feierabendverkehr, wenn die Handwerkerautos mit ihren scheppernden Anhängern unterwegs sind“, sagt der am Schleichweg wohnende Manfred H. „80 Prozent aller Autos fahren schneller als die erlaubten 30“, schimpft er. „Die einzigen, die sich daran halten, sind die Busfahrer.“

Dass sogar Schwerlastverkehr die Umleitung durchs Wohngebiet nutzt, hat auch Bürgermeister Floerecke schon hautnah erlebt: „Ein Sattelschlepper hatte sich verfahren und ist dann in der engen Gebrüder-Watt-Straße stecken geblieben.“ Der Rathauschef betont, dass „uns die Polizei massiv unterstützt“ und dankt der Bevölkerung für ihr Verständnis. In den sozialen Medien gebe es nur noch wenige „böse Smileys“ und verärgerte Kommentare.

Damit der Geduldsfaden in den verbleibenden knapp drei Wochen, in denen die Straße noch gesperrt ist, nicht doch noch reißt, „haben wir einiges gemacht, die Ausschilderung verbessert und viel mit den Leuten besprochen“.