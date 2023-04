Keser Home Company

Geschäftsführer der Keser-Einrichtungshäuser GmbH: von links Martin, Wunibald und Andreas Keser © Keser Home Company

Das Traditions-Einrichtungshaus in Olching

In den 70er eröffnete Familie Keser in Olching. Das Möbel-Einrichtungshaus der Keser Home Company in Olching besticht seit über vier Jahrzehnten als traditionelles Familienunternehmen mit seinem Know-how. Besonders mit seiner Kompetenz bei allen Kundenanforderungen, die eine Individuallösung erfordern, realisiert das Traditionshaus die Visionen seiner Kunden zur vollsten Zufriedenheit.

. © Keser Home Company

Mit der eigenen Schreinerei und Jahrzehnte langer Erfahrung hinsichtlich umfassender Einrichtungs- und Umbaumaßnahmen, ist Keser Home Company nicht nur ein Möbelhaus, sondern schlechthin der kompetente Einrichter und Raumplaner im Landkreis Fürstenfeldbruck. Seinen Ursprung nahm das Familienunternehmen im Jahre 1948 in der Schreinerei der Familie Keser in Unterschweinbach. In den siebziger Jahren eröffnete die Familie in Olching das erste Einrichtungshaus. Im Jahre 1997 kam das Geschäft in Mammendorf hinzu, und im Jahre 2008 übernahm die Familie das benachbarte Unternehmen „Blockhaus Möbel“.

. © Keser Home Company

Seit Oktober 2018 tritt das Möbeleinrichtungsunternehmen nach Umbau und Wiedereröffnung in der Johann- G.-Gutenberg-Straße 39 in Olching und in der Eichenstraße 17 in Mammendorf unter dem neuen Namen „Keser Home Company“ auf. Mit der Umfirmierung gab sich das Familienunternehmen ein neues Erscheinungsbild, um „mit frischem Wind durchzustarten“, wie Geschäftsführer Martin Keser mitteilte, der mit seinem Vater Wunibald und Bruder Andreas das Familienunternehmen in zweiter und dritter Generation leitet.

Kontakt

Keser Home Company

Johann-G. Gutenberg-Str. 39

82140 Olching

Tel. 08142/15724

Web: www.homecompany-moebel.com

