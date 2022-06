Kirchen machen die Nacht zum Tag

Die lange Nacht der Kirchen soll in diesem Jahr wie zuletzt vor drei Jahren vor der Stadthalle beendet werden. © hk

Die Vorfreude auf die „Lange Nacht der Kirchen“ ist nach drei Jahren Pause groß. Ganz in diesem Sinn des Bibelspruchs „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ soll die dritte Auflage nach 2018 und 2019 am Samstag, 25. Juni, stattfinden.

Germering – Ein wenig seien die Corona-Pandemie und ihre Ausläufer bei den Vorbereitungen noch mitgeschwungen. Dies gesteht Barbara Habler ein, die im Organisationsteam für die Koordination zuständig ist. „Die Vorbereitungen liefen bisweilen zeitlich schon gedrängt.“ Weil erst im April klar wurde, wie und wann gelockert wird, hat manche Pfarrei ein etwas abgespecktes Programm im Angebot. Dennoch sei für alle Altersgruppen etwas dabei, betont Habler. „Und bei allen überwiegt tatsächlich die Freude, dass wir diese Nacht wieder erleben dürfen.“

So wird in der Dorfkirche St. Jakob zwischen 19 und 19.40 Uhr ein „Kirchen-Dingsda“-Sieger ermittelt. Angelehnt an die Fernsehsendung werden Kinder, die etwa im Grundschulalter sein sollten, Begriffe aus Kirche und Bibel erklären – und Erwachsene beziehungsweise Eltern dazu herausfordern, diese Begriffe auch zu erraten.

Wer lieber hinter die Kulissen einer Pfarrei blicken will, kann dies in der Kirche St. Martin tun. Dort wird die Schatzkammer mit liturgische Geräten und Gewändern drei Stunden lang geöffnet. Gleich nebenan kann man per Rätsel die Bücherei erkunden. Auch in St. Cäcilia gibt es ab 19 Uhr eine Kirchenführung.

Etwas später am Abend wird es dann in Don Bosco musikalisch. Ab 21 Uhr beziehungsweise 22 Uhr freuen sich Kirchenmusikerin Sul Bi Yi Werke und der Gospelchor „Soundaround“ darauf, ihre Musik wieder vor Publikum darbieten zu können.

Sich von einem Vortrag beispielsweise über den „Sinn im Leben – wie ich ihm auf die Spur komme!“ inspirieren lassen kann man sich in der Freien Evangelischen Gemeinde. Oder in der Kunstausstellung „Beziehung – Begegnung – Berufung“ die Bilder der Malerin Ella Anders auf sich wirken lassen.

Dagegen Gemeinsamkeit beim Singen pflegen, kann man im Gemeindesaal der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ab 21 Uhr mit „Con Spirito“ erleben. Parallel lädt die Jugend einen Saal weiter zu einem Casinoabend der Extraklasse ein, mit Poker, Blackjack und Roulette.

Vergnüglich werden sicher auch die beiden Filmgottesdienste im Jochen-Klepper-Haus ab 19 und 21 Uhr. Die Jesus-Christus-Kirche bietet schließlich um 19, 20.30 und 22 Uhr Escaperooms zu Bibel und Klimawandel an. Dort kann man diese Themen in einer Art Schnitzeljagd vertiefen.

Den Abschluss bildet ab 23 Uhr das sogenannte „Come Together“ bei Brot und „flüssigen Trauben“ vor der Stadthalle. Dort erhalten die Besucher den gemeinsamen Segen der katholischen und evangelischen Geistlichen.

Vom Grundsatz her sind alle Programmpunkte so angelegt, dass sie zur vollen Stunde beginnen und etwa 40 Minuten dauern. Und trotz aller Lockerungen gelten doch gewisse Corona-Regeln. „Jede Pfarrei kann sich da auf ihr Hausrecht berufen“, erklärt Habler. Am besten sei es einfach eine Maske mitzubringen.

Programm

Sämtliche Angebote sind im Internet auf https://lange-nacht-germering.info zu finden.