Klima-Demo im Stadtpark geplant - Landrat aber bietet Aktivisten eine umweltfreundlichere Lösung an

Der Brucker Ableger der Fridays-For-Future-Bewegung will am Freitag, 13. März, den ersten Klimastreik der Stadt abhalten. Der Landrat unterbreitet den Aktivisten nun ein Angebot - aus Gründen des Artenschutzes.

Fürstenfeldbruck - „Am 13. März demonstrieren wir auch in Fürstenfeldbruck für eine bessere Klimapolitik, denn auch auf kommunaler Ebene gibt es noch viel zu tun“, heißt es in dem Aufruf der Friday-for-Bewegung Fürstenfeldbruck. „Los geht‘s um 16 Uhr im Stadtpark. Anschließend ziehen wir gemeinsam durch die Innenstadt“, so der Aufruf.

Landrat Thomas Karmasin (CSU) hat sich nun mit einem Schreiben an die Bewegung gewandt. „Ich habe von Ihrer Veranstaltung ,Erster Klimastreik in Fürstenfeldbruck!´ erfahren und möchte das Engagement der Fridays-For-Future-Schülerinnen und Schüler unterstützen“, so der Landrat. Wie er bereits im Internet-Netzwerk Facebook vorgeschlagen habe, stelle ich er für diese Aktion den Parkplatz des Landratsamtes an der Münchner Straße 32 zur Verfügung. Thomas Karmasin: „Dieser Platz könnte für Ihre Auftaktkundgebung geeigneter sein als der Stadtpark, wo die dortige Tier- und Pflanzenwelt doch so weit wie möglich geschützt werden sollte.“ Als Chef der Kreisbehörde ist Karmasin auch der Leiter der unteren Naturschutzbehörde, mithin also für Fragen des Artenschutzes durchaus zuständig.

Der Landrat nennt den Organisatoren auch gleich noch den richtigen Ansprechpartner in der Kreisbehörde. Die FFF-Bewegung reagierte schnell auf diese Veröffentlichung. „Wir stehen in Kontakt mit der zuständigen Behörde und sind zuversichtlich, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden“, heißt es in Kommentar in Facebook.

Der Parkplatz des Landratsamt gilt insgesamt zwar als stark frequentiert, was aber für Freitagnachmittag eher nicht so gilt. (st)

Auch interessant: Die Kommunalwahl in der Region FFB.