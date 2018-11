31 Baulücken in Kottgeisering

Wieviel Potenzial es für eine mögliche Innenentwicklung in Kottgeisering gibt, hat Melanie Wiesmann untersucht. Die Geografie-Studentin stellte jetzt im Gemeinderat die Ergebnisse ihrer Masterarbeit mit dem Titel „Förderung der Innenentwicklung“ vor.

Kottgeisering – 31 Baulücken und neun Leerstände – darunter ein gewerbliches Objekt und drei Hofstellen – hat sie bei einer Ortsbegehung ermittelt. „Die Leerstände befinden sich im Ortskern, die Baulücken in den Siedlungen.“ Theoretisch ergebe sich insgesamt ein Wohnraumpotenzial von über 5700 Quadratmetern. „Das ist allerdings eine modellhafte Berechnung und entspricht nicht der Realität“, schränkte sie ein. Die Ergebnisse ähneln denen Emmerings, der zweiten Gemeinde, die im Rahmen der Masterarbeit untersucht wurde.

Bei einer anonymen schriftlichen Erhebung waren die Eigentümer zu den Gründen befragt worden, warum sie ihre Grundstücke beziehungsweise Gebäude nicht nutzen und welche Pläne sie längerfristig damit haben. In den 15 Antwortschreiben – das entspricht einer Rücklaufquote von gut einem Drittel – wurden unter anderem Probleme mit der Finanzierung angeführt. In anderen Fällen werden Flächen für die Nachkommen aufgehoben. Einige Eigentümer wünschen sich öffentliche Fördermittel und Beratung in Sachen Abriss und Neubau. Gegenwärtig will offenbar keiner seine ungenutzte Immobilie verkaufen.

Daran kann die Gemeinde nichts ändern. „Wir haben wenig Handlungsspielraum“, sagte Bürgermeisterin Sandra Meissner (Bürgervereinigung). Sie sieht die Masterarbeit als „Bestätigung offener Geheimnisse im Dorf“ und als Momentaufnahme, die nur so lange aktuell bleibt, bis sich die Lage auf dem Immobilienmarkt ändert.

Wiesmann empfahl, dass die Gemeinde mit Infoveranstaltungen auf Eigentümer zugehen solle. Auch könne man Beratung zu architektonischen, finanziellen und energetischen Fragen anbieten. Denkbar sei zudem eine interkommunale Zusammenarbeit in Form eines Katasters von Potenzialflächen. (os)