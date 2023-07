Sie war dabei bei der UN-Klimakonferenz

Von: Ulrike Osman

Alina Reize aus Kottgeisering war bei den Zwischenverhandlungen zur UN-Klimakonferenz in Bonn dabei. © tb

Seit sie 16 ist, setzt sich Alina Reize aus Kottgeisering für den Klimaschutz ein, auch als Mitbegründerin der Brucker Fridays-for-Future-Gruppe. Jetzt durfte die 20-Jährige als Beobachterin an den Zwischenverhandlungen der UN-Klimakonferenz in Bonn teilnehmen.

Kottgeisering/Bonn – Einerseits waren die vier Tage bei den Zwischenverhandlungen der UN-Klimakonferenz in Bonn geprägt von spannenden Begegnungen. „Ich habe so viele inspirierende, starke Menschen kennengelernt“, sagt die Studentin. „Leute, die nicht aus Rechtsstaaten kommen wie wir und die dennoch in ihren Ländern viel für den Klimaschutz auf die Beine stellen. Das war einfach eine Hammer-Erfahrung.“ Andererseits erlebte Alina Reize live mit, wie zäh und frustrierend internationale Verhandlungen sein können.

Während der Konferenz sei es vor allem um die Festlegung einer Agenda für den bevorstehenden Weltklimagipfel gegangen, der Ende des Jahres in Dubai stattfindet. Dabei musste ein hundertprozentiger Konsens zwischen den Teilnehmerstaaten gefunden werden. War nur ein einziges Land mit einem Punkt nicht einverstanden, kam dieser nicht auf die Agenda.

Das betraf unter anderem ein Thema, das für Alina Reize eines der wichtigsten überhaupt ist – die sogenannte mitigation (Englisch für Milderung), also die zügige Reduzierung von klimaschädlichen Emissionen durch eine Abkehr von fossilen Brennstoffen. „Tagelang ging es nur um die Agenda, und am Ende stand mitigation nicht drauf“, so Reize enttäuscht.

In den Verhandlungspausen gab es friedliche Demonstrationen auf den Fluren zwischen den Verhandlungsräumen. © tb

Bevor sie sich täglich mit anderen Beobachtern als Zuhörerin in die Konferenz setzen durfte, hatte Reize Gelegenheit, sich mit den Vertretern anderer zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse aus der ganzen Welt zu treffen und mit Politikern von Bundesministerien zu sprechen. In den Verhandlungspausen wurde auf den Fluren zwischen den Räumen friedlich demonstriert, um die Delegationen an das zu erinnern, worum es in den Augen Reizes eigentlich gehen sollte – „echten Klimaschutz unter Einbezug aller Menschen“. Doch gerade daran hapere es entschieden.

Die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft, Zugang zu Klimakonferenzen zu erhalten, seien „kompliziert und intransparent, alles andere als niederschwellig“. Reize erhielt ihre Akkreditierung von der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), wo sie sich im Arbeitskreis Klima engagiert.

Die Menschen des globalen Südens würden im Rahmen der Klimaverhandlungen kaum Gehör finden, kritisiert die Kottgeisingerin. Auch Gruppen wie Feministinnen aus dem Nahen Osten und Nordafrika würden eher bemitleidet als ernst genommen. „Dabei sind diese Frauen so stark. Aber es wird ihnen viel zu selten zugehört.“

Studentin will in Zukunft vermitteln

Alina Reize möchte sich später auch beruflich für die internationale Verständigung in Sachen Klimaschutz einsetzen. Sie studiert in Lüneburg Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften, ein englischsprachiges Bachelorstudium, das soziale und ökologische Themen verknüpft. Die Absolventen sollen in der Lage sein, „eine vermittelnde Rolle zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einzunehmen, um gemeinsam echten Klimaschutz zu betreiben“, erklärt die 20-Jährige. Eine Bezeichnung für dieses Berufsbild gibt es noch gar nicht – doch daran, dass es dringend gebraucht wird, besteht für Alina Reize kein Zweifel.