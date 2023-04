Alte Leitungen: Sieben Wasser-Rohrbrüche innerhalb weniger Tage

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Kottgeisering muss sein Kanalnetz sanieren. © picture-alliance/dpa/dpaweb

Wasser gibt es in der Kreuzackersiedlung in Kottgeisering zur Zeit zu viel: Innerhalb weniger Tage gab es sieben Rohrbrüche. Grund dafür sind die alten Leitungen. Die Anwohner sind genervt.

Kottgeisering – Wenn sich ganze Platten des Straßenasphalts anheben und aus den Fugen das Wasser drückt, wissen erfahrene Kottgeiseringer: Wieder ist ein Rohr gebrochen. Das heißt in der Praxis: Nudeln und Tee mit Mineralwasser kochen, die WC-Spülung mit Wasser aus der Regentonne improvisieren.

Sieben Rohrbrüche haben sich kürzlich innerhalb von gut einer Woche ereignet. Die regionale Tiefbaufirma, mit der die Gemeinde seit Jahren einen Vertrag für die Reparatur der gebrochenen Faserzementleitungen aus den 1960er-Jahren hat, ist im Dauereinsatz. Häufig ist es so, dass bei der Baugruben-Verdichtung des geflickten Leitungsabschnittes durch die Erschütterung dieselbe Leitung wenige Meter entfernt erneut platzt.

Genervter Anwohner fordert Tonnage-Limit

Die Anwohner der betroffenen Bereiche „Am Kreuzacker“ und „Am Hohen Weg“ sind zunehmend genervt. Für Josef Ramsauer ist der Grund für die vielen Brüche der vergangenen Jahre klar: „Die Straßen in der Siedlung wurden gebaut, als noch Ochsenfuhrwerke unterwegs waren – dementsprechend war auch der Straßenunterbau dimensioniert, in den die Leitungen verlegt wurden“, so der Anwohner zum Tagblatt.

Für heutige Anforderungen an Verdichtung und Qualität der Kiestragschicht sei das völlig unzureichend. Durch die rege Bautätigkeit in der Siedlung habe der Schwerlastverkehr deutlich zugenommen, was zu Erschütterungen und Setzungen der Straßen und folglich zum Bruch der Leitungen führt.

Zügige Erneuerung

An der Notwendigkeit zur zügigen Fortsetzung der Erneuerung der Trinkwasserleitung besteht laut Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) kein Zweifel. Doch hatte der Gemeinderat vergangenes Jahr anders priorisiert. Zur Wahl standen damals – weil aus Finanzgründen nicht zwei Abschnitte auf einmal erneuert werden sollten – die Ammerseestraße und die jetzige Problem-Leitung in der Kreuzackersiedlung. Die Mehrheit sprach sich für die Ammerseestraße aus und stellte das fehlende, rund 600 Meter lange Stück in der Siedlung zurück.

Aber jetzt mache man sich zügig an die Leitung in der Kreuzackersiedlung, so Folger: „Das Planungsbüro wurde beauftragt, schnellstmöglich Planungen für die Sanierungsmaßnahme zu erstellen.“ Ein Baubeginn noch 2023 Jahr sei jedoch „für alle Beteiligten sehr sportlich“.

Josef Ramsauer ist sehr skeptisch, dass es bis dahin, wie von Folger erhofft, zu keinen weiteren Rohrbrüchen mehr kommt. Stattdessen fordert er, die Tonnage des Lkw-Verkehrs auf drei bis vier Tonnen zu beschränken.

