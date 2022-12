Alte Ortsansichten in einem Kalender

Von: Max-Joseph Kronenbitter

So sieht der neue Kalender aus. © mm

Ernteszenen, Ortsansichten und immer wieder der barocke Zwiebelturm der Kottgeiseringer Pfarrkirche aus unterschiedlichen Perspektiven.

Der Kalender für das kommende Jahr, den wieder Kirsten Kortländer herausgegeben hat, blickt weit zurück in die Kottgeiseringer Ortsgeschichte.

Zwölf schwarz-weiß-Fotos hat die Kulturreferentin aus einem Fundus herausgesucht, der durch zahlreiche Fotospenden Kottgeiseringer Bürger entstanden ist. Dabei sind immer wieder Menschen zu sehen: auf einem Pferdefuhrwerk, an ein Marterl gelehnt, beim Maitanz nach dem Maibaumaufstellen, aber auch bei der Arbeit. Auf dem Februar-Blatt brechen ein paar Arbeiter mit dem Presslufthammer das alte Kriegerdenkmal ab. Zwei Bierflaschen auf dem Betonsockel, ein alter Bulldog, drumrum ein paar Kinder, die neugierig zuschauen.

Mit dem Verkauf verbindet Kortländer auch den Aufruf an die Kottgeiseringer, in ihren Fotoalben nach alten Ansichtskarten und Fotos zu forschen und ihr diese für die Erweiterung des Fotoarchivs zur Verfügung zu stellen. Der Kalender ist für zehn Euro im Rathaus und in der Bäckerei Löffler erhältlich. mjk

