Arbeitskreis berät über Blackout-Vorsorge

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Blackout: Viele Städte bereiten sich darauf vor. (Symbolbild) © Christoph Hardt/imago

„Ich will das Thema nicht zu hoch aufhängen und erst recht keine Panik verbreiten“, schickte Bürgermeister Andreas Folger (BV) den Beratungen zum Tagesordnungspunkt „Blackout“ voraus.

Kottgeisering – Wenn aber der Strom länger ausbliebe, wäre irgendwann das Landratsamt als Katastrophenschutzbehörde nicht mehr erreichbar. Dann sei die Gemeinde für diesbezügliche Aufgaben zuständig.

„Ein Krisenstab müsste dann zusammentreffen, um notwendige Maßnahmen zu koordinieren“, sagte Folger. „Aber wer sollte dem angehören und wo sollte der sich treffen?“

Christian Bichler, CSU-Gemeinderatsmitglied und Feuerwehrkommandant, schlug die Bildung eines Arbeitskreises vor, der diese und weitere Fragen beraten solle. „Die Kapazität unseres Feuerwehr-Stromaggregats reicht nicht aus, um das gesamte Rathaus zu betreiben“, so Bichler. Zu überlegen sei, ob man die auf dem Dach befindliche PV-Anlage so umbauen könnte, dass davon direkt Strom zu beziehen wäre. „Zwar haben wir keine kritischen Bereiche wie Pflegeeinrichtungen, dennoch kann es sein, dass Pflegebedürftige zuhause dringend auf Strom angewiesen sind, um Medizingeräte zu betreiben“, sagte Folger.

Gesichert sei jedenfalls die Wasserversorgung, nachdem es am Wasserturm Notstromaggregate gebe, die das Wasser in den Turm pumpen können. Trotzdem will Folger die Wasserqualität der Quelle, die den Brunnen am Dorfplatz speist, auf Trinkwasser-Eignung überprüfen lassen. Ein Thema für den kurzfristig zu gründenden Arbeitskreis wäre auch, die entsprechenden Handreichungen des Landratsamtes gezielt auf die Situation der Gemeinde Kottgeisering anzupassen. mjk

