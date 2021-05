Behörden erlassen saftiges Bußgeld wegen Baumfrevel - Gericht senkt die Strafe deutlich

Kottgeisering

von Max-Joseph Kronenbitter schließen

In Kottgeisering sind im Februar 2018 knapp 30 Laubbäumen widerrechtlich gefällt worden. Das hat für einen Skandal gesorgt. Nach einem Prozess und einer gerichtlichen Ortsbesichtigung steht nun das Urteil fest. Der Grundbesitzer muss 5000 Euro Strafe zahlen – das ist deutlich weniger als angedroht.

Kottgeisering – Die Gemeinde hatte damals nach Rücksprache mit dem Landratsamt einen Bußgeldbescheid in Höhe von 18 000 Euro ausgestellt. Dagegen hatte der Grundstücksbesitzer, der die Fällungen beauftragt hatte, Einspruch eingelegt – erfolgreich. In einer kürzlich anberaumten Verhandlung am Amtsgericht Fürstenfeldbruck konnte sein Rechtsanwalt die Summe auf 5000 Euro reduzieren. Aus der Sicht des Gerichts war die Ordnungswidrigkeit mit diesem Betrag „tat- und schuldangemessen“ geahndet.

Drastisch gekürzt wurde auch die Anzahl der zu pflanzenden Ersatzbäume. Statt pro gefälltem Baum Ersatz pflanzen zu müssen, wie die Gemeinde ursprünglich im Strafbescheid festgesetzt hatte, muss der Grundstücksbesitzer bis zum kommenden Frühjahr lediglich neun neue Bäume setzen. Letzteres ist das Ergebnis eines Ortstermins, zu dem drei Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Richter an den damaligen Tatort zwischen Wasserturm und Bahnlinie gekommen waren.

„Es sei nicht in allen Fällen hinreichend bestimmt, ob die gefällten Bäume in dem Bereich lagen, in dem im Bebauungsplan erhaltenswerter Baumbestand festgesetzt ist“, berichtete Bürgermeister Andreas Folger nach der Verhandlung. Gegenstand der Verhandlung war nicht der Verstoß gegen eine Baumschutzsatzung. Denn Kottgeisering hat keine solche Satzung. Vielmehr ging es darum, dass die Bäume wegen ihrer raumprägenden Wirkung entlang der Straße als essenziell und damit als zu erhaltend angesehen wurden.

Vorwiegend Buchen

Es handelte sich vorwiegend um Buchen. Sie standen auf einer Fläche, die im Bebauungsplan als private Grünfläche ausgewiesen und landwirtschaftlich nutzbar ist. Zusammen mit dem Baumbestand auf der nördlichen Seite der Johannishöhe hatte sich bis dato eine allee-artige Situation in diesem rund 150 Meter langen Straßenabschnitt ergeben. Eine (teilweise) Beseitigung wäre wohl nicht unmöglich gewesen, hätte aber mindestens einer guten Begründung und anschließender Genehmigung bedurft.

Den Kahlschlag führte ein Forstunternehmer passenderweise an einem Samstag aus. Zwar war die damalige Bürgermeisterin Sandra Meissner noch bestürzt herbeigeeilt. Sie konnte die Sache aber nach Klärung der rechtlichen Situation nicht mehr stoppen.

Naheliegende Spekulation über den Grund für den Kahlschlag ist die Schaffung eines großzügigen Bauraumes. War doch das Gebiet in den vergangenen Jahren wiederholt Gegenstand von Bauvor-anfragen im Gemeinderat.

„Aus der Sicht der Gemeinde ist es wichtig, dass die Fällungen wegen der Außenwirkungen geahndet wurden und die Ersatzpflanzungen zu tätigen sind“, erklärte Bürgermeister Folger auf Tagblatt-Nachfrage. Gleichzeitig bestätigte er, dass das Interesse aus den Reihen der Bürgerschaft an dieser Sache sehr hoch sei: Er sei wiederholt zum Stand des Verfahrens gefragt worden.