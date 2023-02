Sorge um Landschaftsbild: Bremse beim Bau von Photovoltaik-Anlagen

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Eine PV-Anlage. © dpa

Vier Solarparks existieren bereits in Kottgeisering. Ein weiterer ist in Planung. Aus Angst um das Landschaftsbild hat der Gemeinderat nun eine Selbstbindungserklärung abgegeben.

Kottgeisering – Dem Bau weiterer PV-Anlagen in einem bestimmten Bereich an der Bahn soll künftig ein Riegel vorgeschoben werden.

Die einen sorgen sich um das Landschaftsbild und den Erholungswert der Gegend, den anderen geht der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht schnell genug. Nach dem jüngsten Vorstoß, oberhalb der Bahnlinie weitere elf Hektar Ackerland einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage zu widmen, sind an Bürgermeister Andreas Folger (Bürgervereinigung) zunehmend Bedenken herangetragen worden. „Trotz der Notwendigkeit des Klimaschutzes müssen wir auch auch auf unsere Landschaft schauen“, sagte Folger in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

An der Bahn

Mit den Fraktionsführern hatte er deswegen eine sogenannte Selbstbindungserklärung verfasst, die er dem Plenum vorstellte. Demzufolge soll zwischen der Bahnunterführung oberhalb des Sportlerheims und der westlichen der beiden Bahnunterführungen (nordöstlich der Florianskapelle) keine PV-Anlagen mehr gebaut werden. In diesem Bereich gibt es derzeit zwar noch keine Interessensbekundung, aber jetzt eben eine Absichtserklärung der Gemeinde, ihr Einvernehmen zu weiteren Anlagen zu versagen.

Rechtlich nicht bindend

Ein rechtlich bindendes Planungsinstrument ist so eine Selbstbindungserklärung nicht – zumal der Bereich 200 Meter rechts und links einer Bahnlinie nicht nur zur förderfähigen Fläche, sondern sogar als Areal mit privilegiertem Planungsrecht zählt. Ein Freibrief sei das dennoch nicht. „Voraussetzung ist immer, dass öffentliche Belange dem nicht entgegenstehen“, so Folger. Dies könnten zum Beispiel der Natur- und Denkmalschutz, aber eben auch die überregionale Erholungsfunktion in der wertvollen und schützenswerten Endmoränenlandschaft sein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Neuland

Mit der Selbstbindungserklärung betritt die Gemeinde Neuland – ob und wenn wie lang diese Bestand hat, sei völlig offen. „Ein Versuch ist es wert, wenn wir nichts tun, kämen wohl immer wieder neue Projekte hinzu“, so der Bürgermeister. Die drei Grünen wollten den Beschluss jedoch nicht mittragen. „Ich bin das Einfallstor für alle verzweifelten Bürger, denen die Umstellung auf erneuerbare Energien nicht schnell genug geht“, sagte Sylvia Summerer. Folger erinnerte jedoch energisch daran, dass die Gemeinde binnen zweieinhalb Jahren drei PV-Anlagen auf den Weg gebracht hat. Auch Gabi Golling wollte die Selbstbindungserklärung mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren und lehnte den Beschluss ebenso ab wie ihre Fraktionskollegin Petra Mulitze.

Stefan Schleibner (SPD) sah darin dagegen einen ernsthaften Kompromiss und stimmte mit den übrigen Mitgliedern des Gemeinderats dafür. Die Erklärung soll in gleicher Weise auch für andere Landschaftsschutzgebiete (zum Beispiel entlang der Bahnlinie) und das Naturschutzgebiet Ampermoos als Teil des Ramsargebiets gelten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.