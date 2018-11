Couragierter Passant verhindert Schlägerei

Eigentlich wollte er nur nach Hause fahren. Doch dann legte Oliver Voß kurz entschlossen einen Zwischenstopp ein, den er so schnell nicht vergessen wird – und der für ihn ziemlich gefährlich hätte werden können. Der 51-Jährige hielt einen Porsche-Fahrer und einen Radler davon ab, sich zu prügeln.

Kottgeisering – Zwei Männer stehen am Straßenrand und werfen sich wilde Beschimpfungen an den Kopf. Einer der Beiden hat ein Stahlrohr in der Hand. Was würde man selbst tun, wenn man eine solche Szene aus dem Autofenster beobachtet? Weiterfahren? Die Polizei holen? Oliver Voß aus Emmering zögerte nicht lang. Er blieb auf dem Seitenstreifen stehen, stieg aus und trennte die Streithähne.

Dafür wurde er jetzt von der Stiftung „Bürger-Polizei“ geehrt. Die zuständige Inspektion Fürstenfeldbruck hat inzwischen ermittelt, wie die Situation an der Straße zwischen Kottgeisering und Türkenfeld derart eskalieren konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist folgendes geschehen: Ein circa 60-Jähriger war mit seiner Frau im Porsche Cayenne Richtung Kottgeisering unterwegs. Vor ihm auf der Straße fuhr ein junges Pärchen auf dem Fahrrad. Einen Radweg gibt es an dieser Straße nicht. Da der Cayenne-Fahrer wegen entgegenkommender Autos nicht überholen konnte, hupte er wiederholt und fuhr dicht auf.

Als die Straße wieder frei war, bedrängte der Autofahrer beim Überholen das Pärchen. Was sich wiederum der ungefähr 30-jährige Radler nicht gefallen ließ. Er schlug mit der Hand auf das vorbeifahrende Auto. Das machte den Porschefahrer so wütend, dass er wenig später anhielt und ein Stahlrohr aus dem Kofferraum holte. Er wartete, bis die Radler wieder heran kamen und den stehenden Porsche passierten. In dem Moment schlug er seinem Kontrahenten mit dem Stahlrohr auf den Arm.

Die beiden Männer wollten sich gerade an die Gurgel gehen als Oliver Voß auftauchte. „Ich dachte mir, ich krieg das in den Griff“, sagt der 51-Jährige. Am Ende waren die beiden Männer froh, dass ein Streitschlichter einschritt, zumindest empfand Voß das so.

Wenig später kam ein Polizist in Zivil vorbei und nahm – obwohl er außer Dienst – die Personalien und Zeugenaussagen auf. Nun müssen beide Raufbolde mit einem Prozess rechnen, wobei dem Cayenne-Fahrer eine härtere Strafe drohen wird, da er mit einem Stahlrohr auf den Radler losgegangen war.

Oliver Voß hingegen wurde jetzt für seinen mutigen Einsatz belohnt. Weil er eine große Portion Zivilcourage bewies, bekam der 51-Jährige eine Urkunde und einen Gutschein für ein Fahrradgeschäft überreicht. Trotzdem gibt sich der Emmeringer bescheiden. „Das ich da dazwischen gehe, war klar für mich, weil ich die Situation einschätzen konnte.“ Nur wenn es sich um Betrunkenen gehandelt hätte, oder Waffen im Spiel gewesen wären hätte er sich zurückgehalten und lieber die Polizei gerufen.

Polizeisprecher Michael Fischer finder den Einsatz von Voß alles andere als alltäglich. „Von dem Polizisten, der später dazu kam, erwartet man ja bei so etwas einzuschreiten, aber bei einem Zivilisten ist das eine sehr couragierte Sache.“