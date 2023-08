Historie der Haltepunkte im Westkreis: Der Bahnhof, der nie gebaut wurde

Von: Max-Joseph Kronenbitter

An dieser Stelle bei Bahnkilometer 34,2 sollte der Haltepunkt Kottgeisering entstehen. Auf der rechten Fotohälfte ist die Bahnüberführung an der Johannishöhe zu sehen. © Kronenbitter

„Nächster Halt: Kottgeisering“ – bekanntermaßen gibt es diese Ansage in den Münchner S-Bahnen nicht, da es auch einen Kottgeiseringer Bahnhof nicht gibt. Warum eigentlich?

Kottgeisering – Vor langer Zeit gab es aber Überlegungen, einen solchen zu bauen. Ein Blick zurück auf den Bahnhof, der nie gebaut wurde.

Zu Beginn des Münchner S-Bahn-Zeitalters im Jahr 1972 lag die Einwohnerzahl Kottgeiserings noch weit unter 1500. Ein Bahnhof – im Eisenbahner-Deutsch genauer gesagt eher ein Haltepunkt, weil ein „Bahnhof“ das Vorhandensein mindestens einer Weiche vorsieht – hätte sich alleine für Kottgeisering wohl nicht gelohnt. Zudem lag der geschichts-trächtige Bahnhof Grafrath weniger als zwei Kilometer entfernt.

Pläne auf Papier sucht man vergebens

Diskussionen gab es aber gleichwohl. Denn nicht nur für die Kottgeiseringer Bahnfahrer, sondern auch für die aus Eching am Ammersee im benachbarten Landkreis Landsberg wäre ein Bahnhof in Kottgeisering verkehrsgünstig gelegen. Im Gespräch war der kurvenlose Gleisabschnitt zwischen der Bahnüberführung an der Johannishöhe und der Bahnunterführung an der Jesenwanger Straße nördlich des Sportlerheims. Konkrete Planungen auf Papier sind nicht erhalten – wenn es sie denn je gab.

Mehrere Kottgeiseringer führen die Initiative für einen Haltepunkt auf den im Jahr 2003 im Alter von 92 Jahren verstorbenen Kottgeiseringer Rechtsanwalt Karl-Heinrich Wirschinger zurück. Der ehemalige Präsident des Anwaltsgerichtshofes hatte so gute Kontakte zur Deutschen Bundesbahn, dass er es sogar schaffte, zusätzlich zur S-Bahn den Halt von vier Eilzügen in Grafrath in den Fahrplan aufnehmen zu lassen. Diese Sprinter wurden dann sogar nach ihm benannt und hießen fortan Wirschinger-Züge.

Josef Drexler, ehemaliger Bürgermeister von Kottgeisering, erinnert sich sogar, dass der Zug auch außerplanmäßig hielt, wenn „der Herr Senator im Zug saß“. Wirschinger war nämlich bis zur Auflösung des Bayerischen Senats auch Ehrensenator.

Ex-Senator sah sich als Grafrather

Josef Drexler bezweifelt jedoch, dass Karl-Heinrich Wirschinger sich für Kottgeisering einsetzen wollte: „Er sah sich immer als Grafrather, konnte aber nicht verhindern, dass die heutige Kottgeiseringer Villengegend, nach zwischenzeitlicher Zuordnung zum Grafrather Gemeindegebiet, letztlich doch wieder Kottgeisering zugeschlagen wurde“. So wohnte Wirschinger also doch wieder in Kottgeisering, einem Bauerndorf.

In besagter Villengegend besaß der Senator ein denkmalgeschütztes Haus direkt an der Bahnlinie. Der Bahnhof Kottgeisering wäre nicht näher an seinem Haus gelegen gewesen als der Bahnhof Grafrath. Wirschinger setzte sich daher weiter für mehr Halte und Sprinterzüge in Grafrath ein.

Geht die Idee zurück auf die Zeit um 1870?

Nach Drexlers Kenntnis stammt die Idee vom Bahnhof Kottgeisering eher aus der Zeit um 1870, in der die Bahnlinie München – Buchloe von der Generaldirektion der königlichen Verkehrsanstalten geplant wurde. „Die Gemeinde war aber damals dagegen“, berichtet Altbürgermeister Josef Drexler.

Was auch immer ausschlaggebend war: Ein Haltepunkt in Kottgeisering wurde weder ab 1870 noch in Karl-Heinrich Wirschingers einflussreichen Zeiten gebaut. In den letzten Jahrzehnten gab es keinerlei – vermutlich völlig aussichtslose – Initiativen mehr, das nachzuholen. Und so bleibt es beim Bahnhof, der nie gebaut wurde.

