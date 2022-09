Mähwiesen-Projekt: Der Landkreis will mehr blühende Wiesen

Von: Andreas Daschner

Die letzten Blüten: Obwohl es spät im Sommer ist, bekamen die Teilnehmer noch einige Pflanzen zu sehen. © Daschner

Deutschland hat zu wenig blütenreiche Wiesen. Ein Mähwiesen-Projekt im Landkreis soll dazu beitragen, das zu ändern.

Kottgeisering – Wie das genau funktioniert, konnten nun die Teilnehmer bei einem Spaziergang über einige dieser artenreichen Flächen in Kottgeisering erfahren.

Häufiges Mähen und Düngen: Fast alles, was nötig ist, um Futter für Milchvieh zu produzieren, ist für viele Tier- und Pflanzenarten, die auf den Wiesen leben, pures Gift. In Deutschland ist deshalb ein starker Rückgang an artenreichen Mähwiesen zu verzeichnen. Die EU-Kommission hat den Bund deshalb wegen eines unzureichenden Schutzes blütenreicher Wiesen bereits verklagt.

Fördermöglichkeiten

Doch seit Mai versucht man im Landkreis Fürstenfeldbruck, die Flächen wieder stärker auszubauen. Das Projekt der Regierung von Oberbayern wird von Ifuplan, dem Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung, betreut und durchgeführt. In Kottgeisering gibt es bereits einige Flächen, die die Kriterien erfüllen. Lukas Rester von Ifuplan stellte dort das Projekt, den Nutzen und die Fördermöglichkeiten für Bauern vor.

„Es hängt alles an der Freiwilligkeit der Eigentümer und Landwirte“, sagte Rester. Intensiv bewirtschaftete Flächen würden zwar für die Ernährung des Milchviehs benötigt. Gleichwohl ist man im Rahmen des Projekts auf der Suche nach Wiesen, die als artenreiche Flächen geschützt werden oder in solche umgewandelt werden können.

Selten mähen

Doch was ist eine artenreiche Mähwiese überhaupt? „Eine Wiese gilt als artenreich, wenn auf ihr auf einer Fläche von drei mal zehn Metern zwölf Arten aus einer Liste von Pflanzen vorkommen“, erläuterte Rester. Ist das der Fall, sind sie per Gesetz geschützt. Wachsen können diese Pflanzen nur, wenn selten gemäht – ein- bis maximal dreimal im Jahr – und nicht gedüngt wird.

In Kottgeisering gibt es Wiesen, auf denen zum Beispiel die Skabiosen-Flockenblume, Glockenblumen, Wiesensalbei, Schafgarbe, Klappertopf, Hornklee und sogar Orchideen wie das Kleine Knabenkraut wachsen. Der Erhalt und der Ausbau artenreicher Wiesen ist aber nicht nur für die Artenvielfalt von Pflanzen wichtig. Auch Nistvögel wie der Große Brachvogel oder der Wachtelkönig, zahlreiche Heuschreckenarten und Bestäuber wie Bienen finden eine Heimat.

Weitere Vorteile der Wiesen: „Sie sind gut für den Klimaschutz, weil sie als Kohlenstoffspeicher dienen“, sagte Rester. Auch schützt das oft dichte Wurzelwerk der Pflanzen vor Erosion. Und auch sogenannte weiche Faktoren dürfe man laut Rester nicht aus den Augen lassen: „Die Wiesen haben einen Erholungswert und können auch als geistige oder künstlerische Inspiration dienen.“

Guter Wille

Finanziell reich würden Landwirte mit artenreichen Wiesen aber nicht. Immerhin gibt es Förderprogramme des Staats. Diese werden den Landwirten im Rahmen des Projekts vorgestellt. Derzeit läuft noch die Erfassung möglicher Flächen. „Danach erstellen wir ein Konzept, mit dem wir auf die Landwirte zugehen.“, sagt Rester.

Trotz Förderung ist man auf den guten Willen der Eigentümer angewiesen – so wie bei Willi Huß, dem es nach eigener Aussage einfach Spaß macht, die Fläche so zu bewirtschaften. „Allerdings bin ich auch nicht auf die Erträge angewiesen“, sagt der Kottgeiseringer, der hauptberuflich Zimmerer ist. Immerhin: „Ich zahle bei der Bewirtschaftung nicht drauf.“

Anders sieht es bei Vollerwerbslandwirten aus. „Da hängt vieles auch von der Pachthöhe ab“, sagt Willi Schamberger. Oft bleibe nichts anderes, als eine intensive Bewirtschaftung, wenn der Verpächter das Maximum an Pacht herausholen wolle. Schamberger sieht hier alle Beteiligten in der Verantwortung: „Das ist eine Sache von Geben und Nehmen in der gesamten Gesellschaft.“

