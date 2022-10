Der besondere Verein: Die frühe Form der Krankenversicherung

Von: Hans Kürzl

Teilen

Der Vorstand: (v.l.) Vorsitzender Helmut Widmann, Kassier Christian Gebauer, Schriftführer Tobias Ihle und die Beisitzer Hermann Bichler sowie Stefan Heitmeir mit Bürgermeister Andreas Folger. Nicht auf dem Foto: Vize-Vorsitzender Christian Schmid. © mm

Er ist der letzte seiner Art im Landkreis: der Arbeiter- Krankenunterstützungsverein Kottgeisering. Und obwohl man längst nicht mehr im Sinne des Gründungszwecks von 1910 agiert, gibt es einiges zu tun – und das Vereinsleben ist rege.

Kottgeisering – Unverschuldet im Krankenstand gelandet und nicht mehr arbeitsfähig – in den Zeiten vor und nach den beiden Weltkriegen und im Inflationsjahr 1923 war das eine für die eigene Existenz sehr bedrohliche Lage. Das Versicherungssystem war noch lange nicht so ausgeprägt wie heute. Daher gründeten 17 Kottgeiseringer im März 1910 den Arbeiter-Krankenunterstützungsverein (AKUV). Wie es in der Chronik heißt, wurde die Organisation als „wahrhaft begrüßenswerte Selbsthilfeeinrichtung innerhalb der Arbeiter- und Bürgerschaft des Dorfes“ gewürdigt.

Der Monatsbeitrag wurde auf 50 Reichspfennig festgesetzt, die Aufnahmegebühr auf drei Reichsmark. Im Krankheitsfall bekam man dafür 36 Tage lang 50 Pfennig Unterstützung, danach 30 Pfennig – für damalige Verhältnisse eine willkommene Hilfe. Das brachte dem Verein schnell Zuwachs ein: Nur zwei Jahre nach der Gründung zählte man bereits um die 40 Mitglieder. Zudem konnte man sich nach einer Sammlung im Ort eine Vereinsfahne leisten. Sie kostete 638 Reichsmark und zeigt den Heiligen Josef mit seinem Werkzeug und helfende Hände für die Kranken. Die Fahnenweihe fand 1912 statt. Es wurden Triumphbögen aufgestellt; die Salutkanone wurde für 6,50 Reichsmark aus Türkenfeld ausgeliehen.

Vertrauen schuf, dass die erste Vorstandschaft lange im Amt blieb: Thomas Federl (1. Vorsitzender), Josef Dallmayer (Schriftführer), Xaver Bichler sen. (Kassier) und Valentin Keller sen. (Beisitzer) leiteten die Geschicke 16 Jahre lang. Sie führten den Verein durch die schweren Zeit des Ersten Weltkrieges und der Inflation. Diese Beständigkeit wurde weiter gepflegt: Federls Nachfolger Theodor Winterholler blieb bis 1962 in der Vorstandschaft. Die Amtszeiten vieler anderer AKUV-Führungspersönlichkeiten werden ebenfalls eher in Jahrzehnten als in Jahren gemessen.

Seinem eigentlichen Zweck, den Unterstützungsleistungen, ging der Verein allerdings nur bis 38 Jahre nach seiner Gründung nach. Doch vorher wird in der Chronik noch ein Höhepunkt an Auszahlungen vermeldet – zu Zeiten des Dritten Reiches: Zwischen 1933 und 1939 wurde in 56 Fällen Unterstützung geleistet, mit einem Gesamtbetrag von genau 474,60 Reichsmark.

Auch die letzte ausgezahlte Finanzspritze erfolgte in Reichsmark: Für 17 Tage Krankenstand erhielt im Jahr 1948 Josef Bichler aus Landsberied 8,50 Reichsmark.

Kurz danach, im Juni 1948, folgte die Währungsreform. Aus dem Vereinsvermögen von 337,25 Reichsmark wurden 20,40 Deutsche Mark. Insgesamt hatte der AKUV in den Jahren 1913 bis 1948 in 118 Fällen Unterstützungen ausbezahlt, mit einer Gesamtsumme von genau 4493,80 Reichsmark.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Mittlerweile ist der Verein der einzige seiner Art im ganzen Landkreis. Viele andere solcher Vereine haben sich aufgelöst, weil Unterstützungsleistungen mittlerweile Aufgabe des Sozialstaates sind. Sorgen um den Fortbestand haben die Kottgeiseringer trotzdem nicht. Knapp 160 Mitglieder zählen sie, viele Junge sind darunter, und erst in diesem Jahr sind vier neue dazugekommen. Einen Grund dafür nennt der aktuelle Vorsitzende Helmut Widmann: „Wir sind sehr aktiv. Wir beteiligen uns zum Beispiel am Dorffest und beim Stockschützenturnier.“ Und die Vereinsausflüge würden sich großer Beliebtheit erfreuen.

2010, also zum 100-jährgen Bestehen, gab es sogar so etwas wie eine Revolution: Die ersten Frauen wurden aufgenommen. „Das war schwer an der Zeit“, sagt Widmann.

Und seit 2001 nähert sich der Verein auch wieder seinem Gründungszweck an: Es gibt wieder Unterstützung – bei Krankenbesuchen fünf Euro und eine Genesungswunschkarte. „Sicher ist das eher symbolisch“, sagt Vorsitzender Helmut Widmann. Aber so schaffe man persönliche Kontakte, Gemeinschaft, Zusammenhalt. Alles in der Hoffnung, die Widmann so zusammenfasst: „Dass der Verein und sein eigentlicher Sinn und Zweck nie mehr gebraucht werden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.