Dorferneuerung Kottgeisering geht in zweite Verlängerung

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Der neue Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Dorferneuerung Kottgeisering: (v.l.) Bürgermeister Andreas Folger, Katrin Kronenbitter, Christian Bichler, Florian Fiedler, Johannes Mühlbauer (vom Amt für Ländliche Entwicklung/ALE bestellter Vorsitzender), Christian Stumbaum und ALE-Sachgebietsleiter Peter Oster. Nicht auf dem © Sebastian Lacher, Felix Klotz, Michael Swoboda, Helmut Widmann. Foto: mjk

Die Dorferneuerung geht in die zweite Verlängerung. Nach der Gründung der Teilnehmergemeinschaft im Jahr 2009 mit gleichzeitiger Wahl des Vorstands und einer Neuwahl 2016 wurde kürzlich turnusgemäß erneut eine Vorstandswahl abgehalten.

Kottgeisering – Sebastian Lacher, Florian Fiedler, Katrin Kronenbitter und Christian Bichler bilden unter dem Vorsitz von Johannes Mühlbauer, Projektleiter des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE), und Bürgermeister Andreas Folger als „geborenem“ Mitglied den neuen Vorstand. Stellvertreter sind Christian Stumbaum, Felix Klotz, Michael Swoboda und Helmut Widmann.

ALE-Sachgebietsleiter Peter Oster dankte den bisherigen Vorstandsmitgliedern, in deren sechsjährige Amtszeit die von fast allen Bürgern begrüßte Renaturierung des Mutterbachs am Dorfanger fiel. In diesem Zusammenhang entstanden auch eine Kneippanlage und ein Wasserspielplatz. „Das war eine sehr gute Investition, wovon das ALE den größten Teil übernommen hatte“, dankte seinerseits Bürgermeister Andreas Folger.

In seinem Rückblick lobte Johannes Mühlbauer den gelungenen Umbau des Dorfplatzes, mit dem die Dorferneuerung vor 13 Jahren gestartet war. „Trotz großer Trockenheit fließt immer noch Quellwasser in den dortigen Brunnen“, stellte der ALE-Projektleiter zufrieden fest.

In Planung befindet sich derzeit ein Projekt, das sich eher mit zu viel Wasser beschäftigt: der Bau eines Erdbeckens außerhalb des Ortes. Diese sogenannte Flutmulde soll bis zu 1760 Kubikmeter Niederschlagswasser zurückhalten und verzögert durch den Ort leiten.

Als erstes Projekt für den neuen Vorstand ist gemäß einer Prioritätenliste der dorfgerechte Umbau der Jesenwanger Straße im Gespräch. Neben einer verkehrsbremsenden Wirkung ab dem Sportlerheim sollte mit dem Umbau auch eine Erneuerung der Wasserleitung verbunden werden. Mühlbauer warb erneut für die Beantragung von Zuschüssen bei dorfgerechten Umbauten an Häusern und Hofräumen. mjk

