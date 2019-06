Eines von drei Babys hat überlebt: Jungstorch übersteht die kritische Phase

Hitze und Kälte, Trockenphasen und Stark- regen – der Frühsommer hat den Störchen in Kottgeisering einiges abverlangt. Doch jetzt steht fest: Eines der ehemals drei Vogelbabys hat die kritische Phase überstanden. Seine Geschwister hatten weniger Glück.

Kottgeisering – „Lange sind alle drei noch quietschvergnügt im Nest gehupft, dann lag eines Tages das erste Storchenbaby am Boden vor dem Schlauchturm“, berichtet Dieter Eder. Von seinem Küchenfenster sieht er gut auf den Horst. Deshalb konnte Eder auch beobachten, wie die Störche versuchten, das zweite tote Jungtier aus dem Nest zu werfen.

Der Regen war zu viel

„Sehr schade, aber der Regen war einfach zuviel“, so Eder. Die Eltern hätten noch versucht, die Jungen mit ausgebreiteten Flügeln abzuschirmen, aber irgendwann helfe auch das nicht mehr. Ein kleiner Trost: Der Kottgeiseringer ist sich sicher, dass die Jungen nicht im Nest ertrunken seien.

Das komme häufig vor, weil vor allem ältere Nester unter anderem durch Vogelkot zu einer dichten Badewanne werden. „Wir haben bei der Neubestückung des Nestes Ende des Winters extra darauf geachtet, dass das nicht passieren kann“, so der Storchenexperte.

Erste Flugversuche in zwei Wochen

Nach seiner Rechnung ist das verbliebene Junge jetzt gut vier Wochen alt. Es braucht also mindestens nochmal zwei Wochen, bis es die ersten Flugversuche unternimmt. Immerhin ein Vorteil ergibt sich jetzt für das gefiederte „Einzelkind“: All das Futter, das die Eltern jetzt herbeischaffen, bekommt er ganz alleine.

Die Hoffnung, dass sich wenigstens dieser kleine Storch am Ende des Sommers in Richtung Süden aufmacht, ist bei den Vogelfreunden inzwischen groß. Es wäre nach dem Bruterfolg vom vergangenen Jahr, bei dem es übrigens auch Verluste gab, der zweite Storch, der in Kottgeisering geboren wurde und das Erwachsenenalter erreicht. mjk

