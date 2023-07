Vier Junge im Nest: Fleißige Storcheneltern und ein kleiner Trick

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Diese vier Jungstörche bringt nicht einmal Blasmusik aus der Ruhe. © Seitler

Gebannt verfolgen Menschen im ganzen Landkreis jedes Frühjahr und jeden Sommer die Entwicklung im Kottgeiseringer Storchennest.

Kottgeisering – Schon zu oft musste die Fangemeinde der Familie Adebar traurige Nachrichten verkraften. Heuer gibt es endlich eine kleine Sensation im positiven Sinn zu vermelden.

Bruterfolg auf ganzer Linie: Alle vier Storchenjungen haben das flugfähige Alter erreicht und sind bereits nestflüchtig. Bange Fragen nach dem verheerenden Sturm kann Storchenexperte Dieter Eder beruhigen. Er wohnt direkt neben dem Nest auf dem Schlauchturm der Feuerwehr und bekommt die aktuelle Entwicklung immer hautnah mit.

Viel unterwegs

Das exponierte Nest ist inzwischen oft leer – aber nicht, weil der Orkan den Storchen-Nachwuchs davon geblasen hat. Vielmehr sind die vier gefiederten Geschwister mit ihren Eltern tagsüber auf den Wiesen der Umgebung unterwegs und suchen Futter.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Flugversuche, bei denen die jungen Rotstrümpfe wild mit den Flügeln schlagend sich wenige Meter über das Nest bewegten, begannen Mitte Juni. „Seitdem wurden sie immer wagemutiger und starteten vor rund zwei Wochen zu ihrem Jungfernflug.“ Das berichtet Dieter Eder. Es wurde auch langsam Zeit, denn das Gedränge im Nest war heftig. Die Storchenkinder sind schon fast so groß wie ihre Eltern. „Wenn sie jeden Abend zum Horst zurückkehren, muss der letzte schon geschickt landen oder einen zweiten Anflug-Versuch unternehmen“, beobachtet Eder immer wieder.

Nest auf der Bücherei

Oft weichen die großen Störche dann auf das noch nicht bebrütete Storchennest auf dem Dach der benachbarten Bücherei aus. Dieses nutzten sie auch schon während der Flugversuche ihres Nachwuchses. „Vier Junge ist schon ein außergewöhnlicher Bruterfolg“, resümiert Eder, der sich seit Jahren um die Störche kümmert. Im vergangenen Jahr hatte es nur einer geschafft – und der hatte ein missgebildetes Bein.

Besonders froh ist Eder, dass die Nestvorbereitung im zeitigen Frühjahr sehr gründlich war. A und O sei vor allem in dem regenreichen Frühjahr gewesen, um die Wasserdurchlässigkeit des Horstes sicherzustellen. „Sonst tritt der Badewannen-Effekt auf und die Jungen ersaufen schlichtweg“. Und die Storcheneltern – es sind seit Jahren dieselben, die mittlerweile auch hier zu überwintern – taten ein Übriges. Es ist ihnen gelungen, soviel Nahrung herbeizuschaffen, dass es für alle vier Jungen gereicht hat. „Manchmal würgen sich die Eltern immer noch einen abendlichen Snack für die Jungen aus ihrem Schlund“, erzählt Eder.

Bayerisch sozialisiert

Heimliche Stars des Landkreises sind die Kottgeiseringer Störche nicht erst seit dem Dorffest, wo hunderte von Festgästen sie beobachten konnten. Alle regionalen Zeitungen haben schon über den erfolgreichen Storchennachwuchs berichtet. Sogar eine Münchner Boulevardzeitung hatte schon einen Reporter nach geschickt.

Spätestens Mitte August, so schätzt Eder aus der Erfahrung der vergangenen Jahre, werden sich die Jungen von ihren Eltern verabschieden und in südliche Gefilde nach Spanien oder sogar Afrika aufbrechen. Ob sie je wieder kommen, vielleicht doch einmal das Storchennest auf der Bücherei in Beschlag nehmen und eigenen Nachwuchs aufziehen, ist völlig offen.

Jedenfalls sind die Vier bestens bayerisch sozialisiert. Weniger durch das schöne Ampermoos, das es so vielleicht irgendwo anders auch gibt, sondern vielmehr durch die Blaskapelle Grafrath-Kottgeisering. Denn stundenlange Blasmusik in frühester Jugend während des besagten Dorffestes muss ja irgendwie Spuren hinterlassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.