Geschenk zum Fest: Geläut wieder komplett

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Beim Einbau des Klöppels geht es eng zu im Glockenturm: Simon Lang (r.) und Gerald Regner. © Kronenbitter

„Süßer die Glocken nie klingen“ – die Kottgeiseringer haben allen Grund, dieses Weihnachtslied heuer inbrünstig zu singen.

Kottgeisering – Zwei Tage vor Weihnachten wurde der sehnsüchtig erwartete Klöppel von Glocke Nummer 3 eingebaut. Jetzt ist das Geläut wieder wohlklingend und vor allem vollständig.

Spinnweben im Gesicht, tote Fliegen im Genick, Beulen am Kopf und ein kleines Knalltrauma in den Ohren, weil man vergessen hat, die Automatik auszuschalten und der Hammer beim Stundenschlag gnadenlos an die Glocke gedroschen hatte, in die man fast hineingekrochen ist. Dazu ist es eiskalt, ständig pfeift der Wind durch die logischerweise geöffneten Schallfenster – und eng ist es sowieso in dem kleinen Kirchturm von St. Valentin. Außendienstler für einen Glockenbauer zu sein, ist also nix für Weicheier. Gerald Regner macht den Job trotzdem gerne. „Wenigstens fliegen uns hier nicht auch noch Tauben und Fledermäuse um die Ohren“, stellt der Metallbaumeister erleichtert fest.

Letzter Auftrag vor den Ferien

Die hühnerleiterartigen Treppen seien zwar eng und steil, dafür aber der Turm nicht so hoch. „Wir kommen gerade vom Turm des Marienmünsters in Dießen, da ist man bis zur Glockenstube viel länger unterwegs“, erzählt Simon Lang, der in der Passauer Glockengießerei Perner eigentlich einen Bürojob hat. „Wehe, wenn man da etwas vergessen hat.“

Der Einbau des sechs Kilogramm schweren Klöppels, den die beiden Passauer mitgebracht haben, ist der letzte Auftrag vor den Ferien, quasi ein Weihnachtsgeschenk an die Pfarrei. Der Klöppel wurde aus weichem Stahl geschmiedet und dabei der Drehpunkt nach unten verlagert. „Der Klöppel muss an die obere Seite der schwingenden Glocke anschlagen und dabei den Schlagring, also die dickste Stelle der Glocke, treffen“, erklärt Simon Lang, der eigentlich Bautechniker ist. Glockengießer sei ein Lehrberuf, Glockenmonteure sind dagegen meist Quereinsteiger mit einer Metall- oder Elektroausbildung.

Klöppel 1, 2 und 4 waren schon erneuert

Mit ein paar Schraubenmuttern, einem Rucksack voller Werkzeug, einer Stichsäge und dem Klöppel machen sie sich auf den Weg nach oben. Kirchenmesner Hermann Entholzner hatte ihnen die Sakristei aufgesperrt, durch die man zu einem winzigen Raum kommt, an dessen Decke eine Falltür in den Kirchturm hinauf führt.

Beim Läuten geriet der Turm in Schwingung

Nach einigen Etagen enden die Holztreppen, die Kraxlerei in dem aus Stahlprofilen zusammengeschraubten Glockenstuhl beginnt. Vier Glocken, jeweils zwei übereinander, hängen im Kottgeiseringer Turm. Die Klöppel der Glocken 1, 2 und 4 wurden bereits getauscht, der der Glocke Nummer 3 hatte damals nicht gepasst.

Dass etwas mit dem Geläut der Kirchenglocken nicht stimmte, „hat man nicht gehört“, berichtet der Mesner. Dafür habe die Kirchentür beim Läuten gewackelt, weil der ganze Turm in Schwingungen versetzt wurde. Ein vom Ordinariat beauftragter Gutachter stellte dann fest, dass die Glocken ein Obergewicht zur Verlegung des Schwerpunktes brauchen und die Klöppel neu ausbalanciert werden müssen.

Fachleute sprechen von einer Schwingungssanierung, die die Passauer Firma Perner macht, die seit sechs Jahren auch wieder neue Glocken gießt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Kirchturmuhr erneuert, die zum Leidwesen einiger Kottgeiseringer seit über einem Jahr die falsche Uhrzeit anzeigte.

Das Einkürzen der Edelstahl-Gewindestange muss Gerald Regner mit einer Stichsäge vornehmen. „Flexen darf man in Kirchtürmen wegen des Funkenfluges nicht.“ Die richtige Einbauhöhe justieren die beiden durch Probe-Anschlagen. Dass ständig Glocken läuten, auch einzeln, irritiert an diesem Tag die Bürger. Denn sie kennen das Glockenläuten (mit der kleinsten und hellsten Glocke Nummer 4) nur dann außerhalb der Gebetszeiten, wenn jemand gestorben ist.

Es kann etwas länger dauern vor Christmette

War das Glockenläuten früher etwas, was der Mesner durch richtiges Ziehen beherrschen musste, ist es heute eine Sache der Elektronik. Ein kleiner Computer, der an die automatische Steuerung der vier Glockenmotoren angeschlossen wird, verrät den beiden Glocken-Monteuren, ob Klöppelanschlagszahl und Läutewinkel stimmen. Technik stellt sicher, dass sich die Frequenzbereiche nicht überlagern. So eingestellt läuten die vier Glocken (drei stammen aus dem Jahr 1950, die vierte konnte vor dem Einschmelzen zur NS-Zeit gerettet werden) ab jetzt wieder automatisch. Beim „Zusammenläuten“ vor Beginn der Christmette wird Hermann Entholzner diesmal etwas länger läuten – damit auch jeder im Dorf hört, wie süß die Glocken (wieder) klingen.

