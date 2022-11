Grüner Junior-Engel ausgezeichnet

„Sie rütteln auf und motivieren“, lobte Minister Thorsten Glauber Alina Reize aus Kottgeisering. © mm

Alina Reize aus Kottgeisering ist von Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber als „Grüner Junior-Engel“ ausgezeichnet worden. Ihr wurden eine Urkunde und eine Ehrennadel ausgehändigt.

Kottgeisering - Derzeit studiert sie Umweltwissenschaften (Global Environmental and Sustainability Studies) an der Leuphana Universität Lüneburg, pflegt aber ihre Kontakte zu Familie und Freunden in Kottgeisering. Glauber lobte, dass sie ein Beispiel für herausragendes Klima- und Umweltengagement in jungen Jahren sei. Sie arbeite an vielen Stellen erfolgreich für die Durchsetzung klimapolitischer Forderungen. Mit ihrem Einsatz als Delegierte der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Fürstenfeldbruck sowie bei der Jugendorganisation des Bund Naturschutz sensibilisiere sie bei Umweltbildungsmaßnahmen, umweltpädagogischen Veranstaltungen und in der Öffentlichkeitsarbeit schon die Jüngsten für den Wert von Umwelt und Natur. Glauber: „Sie rütteln auf und motivieren.“

