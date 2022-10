Grundtugenden führen an die Spitze: Kottgeisering reicht Doppelschlag vor der Pause zum Sieg

Von: Hans Kürzl

Teilen

In den entscheidenden Szenen waren die Kottgeiseringer (gestreifte Trikots) durchsetzungsfähiger. © Peter Weber

Spiel der Woche: Spitzenreiter müssen nicht spektakulär daherkommen. Der SV Kottgeisering ist dafür ein Beispiel.

Kottgeisering – Spitzenreiter müssen nicht spektakulär daherkommen. Der SV Kottgeisering ist dafür ein Beispiel. Weil er die Grundtugenden erfüllte, reichte es gegen den FC Eichenau II nicht nur zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg. Durch die beiden Treffer von Tobias Sanktjohanser in der 28. und 29. Minute sind die Schützlinge von SVK-Coach Uwe Slowik bereits für die Meisterrunde qualifiziert. Zudem sind die Chancen, dass sie dort als Erster einlaufen bei nun vier Punkten Vorsprung recht günstig.

Geglänzt hat der Tabellenführer nicht, aber das war für dessen Coach eher zweitrangig: „Wir haben gekämpft und guten Einsatz gezeigt. Das war wichtig“, zeigte sich Kottgeiserings Coach Uwe Slowik weitgehend zufrieden. Nicht umsonst habe mit Sanktjohanser eine ausgesprochene Kampfnatur für die Tore gesorgt, Vor allem aber registrierte Slowik, dass hinten die Null stehen blieb. Das war zum ersten Mal nach sechs Spielen wieder der Fall.

Slowik verband das mit einem Sonderlob für Keeper Achim Kreitner, der für einen Torwart zwar etwas klein geraten ist, aber über eine enorme und vor allem gut getimte Sprungkraft verfügt. „Dabei hat er in der Woche vor dem Spiel überhaupt nicht trainiert“, berichtete Slowik. Umso erstaunlicher also, wie Kreitner die Eichenauer auf Abstand hielt.

Denn die Gäste hatten sich vor allem in der zweiten Halbzeit ein Plus an Spielanteilen zugelegt. Beharrlich und mit einer guten Moral ausgestattet, hatten sie sich in der gegnerischen Hälfte breitgemacht uns Slowik zum Weckruf veranlasst: „Wir lassen uns sehr hinten reindrängen.“

Fass und Spiel hatte SVK-Coach Uwe Slowik gut im Blick. © Peter Weber

Übermäßig gezittert habe er nicht, so Slowik. Doch so ganz sicher war er sich seiner Sache auch nicht. „Man weiß ja, was passieren kann, wenn so ein starker Gegner den Anschluss schaffen kann“, erklärte der SVK-Coach. So hatte der wuchtige Eichenauer Daniel Strickenschmidt zweimal die Nerven der einheimischen Fans und die Sprungkraft von Keeper Kreitner stark herausgefordert. Ansonsten kreiierten die Eichenauer trotz aller Überlegenheit aber eher nur Halbchancen – auch deshalb, weil die Kottgeiseringer in und um ihren Strafraum stets einen Fuß oder einen anderen erlaubten Körperteil dazwischen brachten. Nadelstiche nach vorne zu setzen vermochten die Gastgeber in Hälfte zwei jedoch kaum mehr.

Die umkämpfte und doch fair geführte Partie zwischen dem Ersten und dem Zweiten wurde von Schiedsrichter Dieter Martin sicher geleitet. Seine ruhig kommunizierten Entscheidungen und Konsequenz ohne Effekthascherei trugen dazu bei, dass er in den 90 Minuten mit drei gelben Karten auskam. (Hans Kürzl)