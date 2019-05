Ihnen stinkt diese Art der Landwirtschaft: Protest gegen Bio-Hühnerstall am Ortsrand

In Kottgeisering ist ein Bio-Geflügelstall für 5068 Legehennen geplant. Jetzt formiert sich Widerstand: Zwölf Initiatoren, darunter auch Gemeinderatsmitglieder, haben eine Bürgerinitiative gebildet. Man kritisiert generell den Missbrauch der Privilegierung und will nun Druck auf die Behörden machen.

Kottgeisering–Privilegierung bedeutet vereinfacht gesagt, dass Landwirte im Außenbereich, wo eigentlich nicht gebaut werden darf, bauen dürfen – um ihren Betrieb erhalten zu können. In Kottgeisering geht es um einen Bauantrag für eine 1500 Quadratmeter große Halle samt 19 000 Quadratmeter großem Auslauf. Dieser wurde vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt. Ähnlich urteilte der Gemeinderat in den vergangenen zehn Jahren, in denen Landwirt Erich Klas immer wieder Anträge zu Bauvorhaben gestellt hatte.

Behörden genehmigen dem Landwirt praktisch alles

Weil das Brucker Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) jedoch stets die Privilegierung der beantragten Gebäude festgestellt hatte, ersetzte das Landratsamt das Einvernehmen der Gemeinde, wie es bürokratisch korrekt heißt. Das Amt genehmigte also die Anträge, Klas durfte bauen.

Anders genutzt als zuerst gedacht

Inzwischen stehen zwei große und zwei kleinere Lagerhallen, ein Gewächshaus, eine Kaffeerösterei, ein Mehrparteien-Wohnhaus sowie ein Büro- und Wohnhaus. „Diesen Genehmigungsautomatismus wollen wir durchbrechen und fordern das Landratsamt jetzt auf, den Bau zu untersagen“, sagt der Sprecher der Bürgerinitiative, Michael Pütz. Die Initiatoren stört vor allem eines: Die jetzigen Gebäude wurden kurz nach Fertigstellung völlig anders als geplant genutzt. „Der Hofladen hat nie eröffnet und ist jetzt Büro und Wohnung, das Gewächshaus hat einmal Tomaten gesehen und ist seitdem Lagerfläche für Maschinen. Und in den für Lehrlinge beantragten Wohnungen sind Betriebsfremde untergebracht“, berichtet Bert Wybiral.

Transparente gegen den Hühnerstall

Weil zudem in einer Halle statt der genehmigten Heutrocknungsanlage eine Lkw- und Landmaschinenwerkstatt und andere Materialien untergebracht sind, vermutet die Bürgerinitiative ein System dahinter und nicht unternehmerisches Pech. „Uns stinkt’s, so geht es nicht weiter“ und „Behörden, schaut’s genau hin“ steht daher auf den Transparenten im Dorf.

Diesen Appell haben auch vier Staatsminister, alle zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten, das AELF und Landrat Thomas Karmasin erhalten. „Wir sind keine Wutbürger, sondern sorgen uns um das Landschaftsbild und einen tragbaren Einklang von Natur und Landwirtschaft“, so Pütz. Klas’ Splittersiedlung dürfe sich nicht um eine weitere Halle vergrößern, der Außenbereich müsse mehr geschützt werden. Durch massiven Eintrag von stickstoffhaltigem Hühnerkot sei auch das Grundwasser gefährdet.

Landwirt räumt Nutzungsänderung ein

Die Nutzungsänderungen gibt Landwirt Klas auf Nachfrage zu: „Ob im Gewächshaus Tomaten stehen oder Maschinen ist egal, solange diese dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb dienen.“ Die Wohnungen seien mit einer Ausnahme alle an seine 15 Angestellten vergeben, die Kaffeerösterei sei in seinem Privathaus. Dass der Hofladen nun Büro ist, sei dem geschuldet, dass er im Zuge der Erweiterung seines Betriebs aus arbeitsplatzrechtlichen Gründen Büroräume mit Fenster brauche.

Streng kontrolliert

Den Vorwurf, dass die Behörden bei ihm nicht genau hinschauen, weist Klas zurück: „Ich bin vermutlich einer der am strengsten kontrollierten Betriebe.“ Dass der Hühnerstall anders genutzt wird, hält er für ausgeschlossen: „Die Nachfrage nach Bio-Eiern ist enorm hoch, deswegen sind die Brucker-Land-Leute auf mich zugegangen.“ Der Bauernverband habe ihm dann geraten, die geplanten 700 auf 5000 Hühner aufzustocken. Die Bürgerinitiative will mit Handzetteln und später in einer Veranstaltung eingehender informieren. Bis dahin will man die Stellungnahmen der Behörden abwarten. (mjk)

