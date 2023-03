Immer mehr Solarparks produzieren Strom – doch wohin damit?

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Ein Solarpark. © Archiv

Nach der ersten Hälfte des Referats vom Brucker Stadtwerke-Prokuristen Jörg Feldmann war die Irritation in den Gesichtern der Gemeinderatsmitglieder ablesbar. Braucht es jetzt mehr Stromproduktion durch Solarparks – oder nicht? Feldmann hatte keine eindeutige Antwort auf diese Frage.

Kottgeisering – Es werde im Landkreis schon jetzt zeitweise zu viel Strom produziert, so Feldmann. Auf seinem Tisch liegen Anträge für die Einspeisung weiterer 140 Megawatt. Die Stadtwerke mussten 2022 zeitweise PV-Anlagen mit einer Leistung von bis zu 15 Megawatt abschalten und werden das, auf Geheiß der Bayernwerke, auch 2023 tun.

Bürgermeister Andreas Folger (Wählergruppe Bürgervereinigung) hatte den Leiter der Stromnetze bei den Stadtwerken eingeladen, über die regionale und überregionale Stromnetzinfrastruktur und Weiterleitung des produzierten Stroms zu berichten. Anlass war die rasante Solarparkentwicklung in Kottgeisering – 2024 sollen weitere elf Hektar dazukommen.

Im Sommer

„An guten Tagen im Sommer entstehen Produktionsspitzen von 110 Megawatt, an einem Winterabend werden aber maximal 50 Megawatt Strom abgenommen“, sagte Feldmann und skizzierte damit die nicht vergleichbare Bandbreite der im Netz fließenden Strommengen. „Alles, was wir in unserem Netz nicht verbrauchen, geben wir an die Bayernwerke ab.“ Das sei für Stromkunden ein schlechtes Geschäft. Genauso wie die Abschaltung der PV-Anlagen in Spitzenlast-Zeiten, bei denen trotzdem der Stromproduzent seine (theoretische) Vergütung erhält.

Das Umspannwerk

Von besonderem Interesse war die Kapazität des Umspannwerks in Türkenfeld, in das im Wesentlichen alle Kottgeiseringer PV-Anlagen entlang der Bahnlinie derzeit einspeisen. „Wir werden heuer die letzte Anlage anschließen. Dann ist die Kapazität des Umspannwerks erschöpft“, so Feldmann. Erst mit einem neuen Trafo mit doppelter Leistungsstärke könnten weitere Anlagen ab 2024 Strom einspeisen. Problem sei auch der Netzausbau, der mit den immer höheren, zu transportierenden Strommengen nicht Schritt halten könne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bundespolitik

Sein Plädoyer für weiteren Ausbau erneuerbarer Energien kam zögerlich und erst im zweiten Teil seines Vortrags – verbunden mit einem großen „aber“. Denn es müssen neue Umspannwerke wie in Türkenfeld gebaut werden. Schließlich würde die Entfernung zu den nächsten Netzverknüpfungspunkten, die noch Aufnahmekapazitäten haben, immer länger werden. „Leider versuche ich vergeblich, Projektentwickler, die ihre Anlagen anschließen wollen, davon zu überzeugen.“ Investoren müssten sich in einem Gebiet zusammenschließen und ein neues Umspannwerk bauen.

Abhilfe erhofft sich Feldmann von der Bundespolitik, die das Problem zumindest erkannt hätte. Denn auch die Lokalpolitik, also der Gemeinderat, kann – so man das wollte – nicht den Bau eines Umspannwerks im Genehmigungsprozess einer PV-Anlage fordern.

Anlass für den Bau eines Umspannwerks könnten die angedachten Windräder Jesenwang und Kottgeisering sein. Grundsätzlich müssen die Stadtwerke jedem Einspeisewunsch entsprechen, so Feldmann – welche Folgekosten das für alle Stromverbraucher hat, sei dabei offen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.