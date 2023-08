Jäger räumen in einem Bericht mit vielen Vorurteilen auf

20 Seiten Aufklärungsarbeit

Hört man das Wort Jäger, denkt man an Abschuss. Aufklärung gibt ein „Jäger-Bericht“, den Jagdaufseher Peter Legler mit Peter Schmid herausgegeben hat.

Kottgeisering – Dass der Jäger nur im Wald unterwegs ist und Rehe schießt, ist eine doppelt falsche Annahme. Erstens weil das Jagdrevier, das die Familie Bronner in dritter Generation gepachtet hat und im Wesentlichen das Gemeindegebiet von Kottgeisering umfasst, eher vom Ampermoos dominiert ist als von Wäldern. Zweitens weil Legler und seine Waidmanns-Kollegen – mit Melanie Althans ist auch eine Frau darunter – mit Rehwild eher weniger zu tun haben.

Wildschweinebereits reduziert

„Der derzeit vom Landratsamt festgelegte Abschussplan besagt, dass in dem Gemeinschaftsjagdrevier über drei Jahre verteilt sechs Rehböcke, neun Stück weibliches Wild und sieben Kitze zu erlegen sind“, so Peter Legler. Auf das Jahr gerechnet nicht viel also, zumal durch den Straßenverkehr getötete Tiere ebenfalls als erlegt gelten.

Vielmehr hält die Jäger die offizielle Vorgabe, wegen der Afrikanischen Schweinepest die Schwarzwild-Bestände so niedrig wie möglich zu halten, auf Trab. Die schlauen Tiere kennen die Reviergrenzen und ziehen sich im Zweifel schnell zurück. „Auch die Amper stellt für alle Wildschwein-Altersklassen kein Hindernis dar, auf ihren nächtlichen Touren durchschwimmen sie den Fluss regelmäßig“, berichtet Legler.

Die Bejagung erfolgt meist durch Pirschen und ist nicht einfach. Deswegen dürfen die Jäger mit Nachtsichtgeräten und Wärmebildkameras arbeiten. Und es gibt – außer für aufziehende Bachen – keine Schonzeiten.

Dies führt dazu, dass die Schwarzwildbestände, auch in den Nachbarrevieren, deutlich rückläufig sind. Im abgelaufenen Jahr seien von den Bauern keine Wildschäden mehr gemeldet worden.

Bodenbrüter im Ampermoos schützen

Dem Schutz der im Ampermoos am Boden brütenden Vögel wie Großer Brachvogel, Bekassine und Kiebitz, gilt die besondere Aufmerksamkeit der Jäger. Denn der Vogel-Nachwuchs ist nicht nur für Schwarzwild, sondern auch für Füchse, Dachse und sogar Rabenkrähen eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan – deshalb werden auch diese Tiere intensiv bejagt.

Mit neuen Tricks an Krähen rankommen

Krähen sind ebenso schlau wie Wildschweine. „Unser Jagd-Auto und die Personen, die regelmäßig auf Krähenjagd gehen, werden sogar am Gesicht erkannt“, hat Legler festgestellt. Um überhaupt in Schrotschuss-Entfernung zu kommen, bauen die Jäger aufwändig getarnte Ansitze und verwenden Plastik-Raben, sogenannte freundliche Lockbilder, um Artgenossen anzulocken.

Eine andere Möglichkeit sei, sie mit der Falknerei zu bejagen. Zwei Falkner haben dabei eine ungewöhnliche Methode entwickelt: Aus dem fahrenden Auto heraus wird zum Beispiel ein amerikanischer Wüstenbussard in die Luft gebracht. Durch den Fahrtwind hat er gleich den notwendigen Schub und kann seine Beute schnell erwischen. Die Population im Ort von geschätzt 400 Stück sei deutlich zu hoch, denn die Krähen plündern nicht nur Vogel-Gelege, sondern auch frisch angesäte Felder und zerstören mit ihren Schnäbeln Siloballen. Aus falsch verstandener Tierliebe werden sie von einigen Bürgern auch noch gefüttert.

Von Fasanen undder Hasenapotheke

Den Bestand einer in Kottgeisering fast verloren gegangene Wildart versuchen die Jäger dagegen zu stabilisieren: Fasane. Durch trockene Frühjahre und ganzjährige Fütterung wächst der Bestand nachhaltig. Gerne appelliert Legler an die Landwirte, die Feld- und Hecken-Randstreifen erst ab August zu mulchen, weil sich darin viele Insekten aufhalten. Abwechslungsreiche Wildkräuterbestände erfreuen noch eine weitere Tierart, die auf der Vorwarnliste gefährdeter Arten steht: die Feldhasen. Nicht zuletzt deswegen heißen diese Feldstreifen auch Hasenapotheke.

