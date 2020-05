Auch am Tag der Diamant-Hochzeit: Paar trägt mit Rad Zeitungen aus

Luise und Erhard Pittrich aus Kottgeisering haben jetzt ihre Diamantene Hochzeit gefeiert.

Kottgeisering – Pflichtbewusst, sogar noch am Tag der Diamantenen Hochzeit. Nicht zuletzt deswegen, weil coronabedingt eine größere Feier ausfiel, taten Luise und Erhard Pittrich an ihrem Jubeltag das, was sie schon seit fast 35 Jahren machen: Zeitungen austragen. Genauer gesagt ausfahren – und zwar nicht mit dem Auto, sondern trotz ihres Alters (Erhard Pittrich ist 83, Luise Pittrich 79) mit dem Radl.

„Ein Auto haben wir zeitlebens nie besessen“, sagt der 83-Jährige. Zu Beginn ihrer Ehe konnten sich die Pittrichs das nicht leisten, und in der jüngeren Vergangenheit stellten sie fest, dass es auch ohne geht. Das schränkte sie in ihrer Bewegungsfreiheit aber nicht ein.

Eheglück dank Autoverzicht

Luise Pittrich arbeitete als Einzelhandelskauffrau bei Tengelmann in München, ihr Mann anfangs als Kraftfahrer im Brucker Fliegerhorst, später bei einer Spezialfirma für Gebäudetrocknung ebenfalls in München.

Im Grunde haben sie dem Verzicht auf ein eigenes Auto auch ihr Eheglück zu verdanken. „Wir haben uns bei der morgendlichen Zugfahrt in die Arbeit kennengelernt“, erzählt Luise Pittrich. Während sie den damals noch mit der Dampflok bespannten Zug in ihrem Wohnort Türkenfeld bestieg, kam ihr späterer Mann erst in Grafrath dazu. Die Trauung fand vor 60 Jahren in der St. Ottilien-Kapelle statt, danach ging’s zum Feiern zum Drexl nach Türkenfeld. Statt großer Geschenke war Nützliches für den Haushalt erbeten; mit einer Bratreine kocht Luise heute noch regelmäßig auf dem mit Holz befeuerten Herd.

Ihre erste Reise unternahmen sie zur Silbernen Hochzeit

Sechs Jahre später bauten sie ein Haus in Erhards Heimatdorf Kottgeisering, wo sie seitdem leben. Eine Hochzeitsreise gab’s damals nicht, die erste Reise unternahmen die Pittrichs erst zur Silbernen Hochzeit an die Nordsee, wo heute eine Tochter lebt. Während Luise Pittrich einmal im Jahr mit ihrem Enkel Matthias verreist, bleibt ihr Mann lieber zuhause. Denn das Brennholzmachen und ein sehr gut geheizter Kachelofen gehören noch heute zu seinen Leidenschaften.

Zur Feier der Diamantenen konnten beziehungsweise durften ihre vier Kinder, sieben Enkel und zwei Urenkel mit ihren Familien nicht alle kommen, deswegen stand das Telefon nicht still. Bürgermeister Andreas Folger machte dagegen pünktlich seine Aufwartung und überbrachte – vor dem Haus – Glückwünsche der Gemeinde mit einem Bildband und Blumenstock.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis finden Sie hier.