Das Waldbiotop Eichbühl ist ein Geheimtipp

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Beliebt bei Einheimischen: Am Weiher stehen sogar Sonnenstühle. © mjk

Der Eichbühl zwischen dem Türkenfelder Ortsteil Zankenhausen und der Amper ist zu jeder Jahreszeit einen Abstecher wert.

Zankenhausen – Im Herbst, wenn die Sonne den Buchenwald leuchten lässt, aber auch im Frühjahr, wenn teppichartig verteilte Buschwindröserl blühen. Und der idyllische, versteckt gelegene Weiher ist selbst für die Einheimischen ein Geheimtipp.

Geradezu mystisch mutet es an, wenn jedes Jahr an Christi Himmelfahrt um kurz vor 5 Uhr Rosenkranz murmelnde Andechs-Wallfahrer das Waldstück Richtung Stegen durchqueren. Bis zu 100 Kottgeiseringer tauchen schlaftrunken, vom mondbeschienenen Ampermoos kommend, in den stockfinsteren Eichbühl ein. Taschenlampen sind trotzdem verpönt, weil es sonst nicht so schaurig-schön wäre.

Eines der besten Gebiete im Landkreis

Logischerweise haben die Beter an Christi Himmelfahrt für die naturnahen Strukturen, die den Laubwald gemäß der Biotopkartierung zu einem der besten Waldbiotope Brucker Landkreis machen, keinen Blick. Und Autofahrer können auch keinen Blick dafür haben, denn der „Oachbichl“, wie die Einheimischen sagen, ist nur zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Immerhin führt das NahTourBand, jener von der Solidargemeinschaft Brucker Land zwischen Bruck und Türkenfeld ausgeschilderte und auf großen Tafeln beschriebene Radweg mitten durch das Waldstück.

Ammersee-Gletscher

Nach dem Abschmelzen des Ammerseegletschers bildeten sich am Rande des Ampermooses flache Hügel, Toteissenken und Mulden. Deren größte Senke füllte sich mit Wasser und ließ einen großen, von hohen Bäumen umgebenen Weiher entstehen. An dessen sonnenbeschienenem Ufer stehen sogar Liegestühle.

Je nach Standort sind nicht nur Rot- und Hainbuchen, sondern auch Eichen, Eschen und Erlen zu finden. Eher untypisch ist die Fichte, mit der Teile des Waldes bedauerlicherweise einst aufgeforstet wurden. Da, wo der extensiv genutzt wird, hat sich eine standorttypische Kraut- und Strauchschicht entwickelt. Neben den weißen Buschwindröserl sind in den Tagen vor der Belaubung der hohen Bäume auch das gelb blühende Scharbockskraut, der giftige Aronstab und die Hohe Schlüsselblume zu finden. An besonnten und doch feuchteren Stellen wachsen Waldziest, Wasserdost und verschiedene Seggenarten.

Leider wird das Waldbiotop immer wieder durch Ablagerung von Schutt und Gartenabfällen verschandelt. Auch Entwässerungsgräben und die intensive Waldbewirtschaftung lassen das Eichbühl hinter seinem natürlichen Potenzial, nicht zuletzt als Kohlenstoffspeicher, zurückbleiben.

Flugzeugabsturz 1966: „Verkohlte Baumreste, aufgerissene Erde“

Durch einen schrecklichen Unfall am 22. September 1966 wurde das Eichbühl überregional bekannt. Kurz nach Mittag ereignete sich ein Flugzeugunglück mit zwei Jets der Waffenschule 50 von Brucker Fliegerhorst. In einer Höhe von rund 600 Metern waren eine zweisitzige Fiat G.91 und eine Trainingsmaschine Lockheed T-33, beides zweisitzige Düsenjets der Luftwaffe, kollidiert. Je ein Pilot in jedem der beiden Flugzeuge überlebte trotz Fallschirmsprung nicht. Die beiden anderen Piloten wurden verletzt, einer schwer.



So berichtete das Tagblatt damals: Unter dem Foto steht, dass von dem Schulflugzeug der Luftwaffe nur ein Torso übrig blieb. © Repro: mjk

Wie unsere Zeitung einen Tag später berichtete, waren die beiden Maschinen unabhängig voneinander unterwegs. „Die Begegnung, unglücklicherweise auf gleicher Höhe, kam zufällig zustande.“ Die T-33 stürzte nach dem Zusammenprall in das Eichbühl und schlug eine Lichtung in den sonst dichten Wald. „Verkohlte Baumreste und aufgerissene Erde boten eine gespenstige Szenerie“, wie das Tagblatt damals schrieb. Die Fiat G.91 trudelte etwas weiter und stürzte südwestlich von Kottgeisering ins Ampermoos, „der weiche Boden drohte die Flugzeugteile zu verschlingen“, wurde weiter berichtet.



An das Unglück kann sich Josef Drexler genau erinnern. Mit Hermann Winterholler, der „immer gern die Flugzeuge am Himmel beobachtete“ erlebte er das Fiasko mit. „Mit dem Frontlader meines Bulldog hab ich danach die Flugzeugteile angehoben und bei der Bergung eines Piloten geholfen“, erinnert sich der Altbürgermeister von Kottgeisering. mjk

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.