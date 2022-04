Fröhliches Schnabel-Geklapper: Die Störche brüten wieder

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Den ganzen Winter ist das Vogelpaar in Kottgeisering geblieben, damit ihnen niemand ihr Nest streitig macht. © Eder

Heftiges Schnabel-Geklapper tönt in diesen Tagen vom Schlauchturm des Kottgeiseringer Feuerwehrhauses.

Kottgeisering – Ein Storchenpaar brütet dort seit wenigen Wochen in schwindelerregender Höhe. Rechtzeitig vorher hat Dieter Eder mit Willi Huß Anfang März den alten, betonharten Vogelkot aus dem Nest geräumt und selbiges mit frischen Zweigen neu aufgepolstert.

Auf dem Schlauchturm

Um den seit Jahren begehrten Brutplatz auf dem Schlauchturm im Frühjahr nicht mühsam erkämpfen zu müssen, verzichtete das Storchenpaar, das dort bereits im Vorjahr brütete, im vergangenen Winter auf die Reise in wärmere, südliche Gefilde – und musste deshalb in Kottgeisering so manchen Schneesturm ertragen.

Sehr gesellig sind die beiden Rotstrümpfe, die sich mit dem Brüten abwechseln, nicht. Immer wieder vertreiben sie Artgenossen, die sich auf der Rückreise aus dem Süden zum Rasten auf einem der Dächer in der Umgebung niederlassen wollen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum das zweite Storchennest in Kottgeisering, das sich auf dem Dach der Bücherei, rund 50 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt befindet, seit Jahren nicht besetzt ist.

Attacke der Milane

Andererseits kann man das Verhalten des Storchenpaares auch verstehen. Immer wieder müssen sich Herr und Frau Adebar der Milane erwehren, die deren Verteidigungsfähigkeit testen.

Dies wird vor allem dann notwendig sein, wenn die Jungvögel erst einmal geschlüpft sind. Dieter Eder, der das Treiben auf dem Horst von seinem Fenster aus seit Jahren genau beobachtet und fotografisch festhält, rechnet damit, dass es in der ersten Mai-Woche soweit sein müsste. mjk

